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В Приморье перенесут начало учебного года из-за тайфуна

Кожемяко: в Приморье перенесут начало учебного года из-за тайфуна Saola
С учетом надвигающегося тайфуна в Приморье начало учебного года сдвинут на несколько дней, сообщил губернатор Кожемяко. Ранее глава Примгидрометцентра предупредил, что на регион вновь могут обрушиться ливни из-за тайфуна Saola
Фото: kozhemiakoofficial / Telegram
Фото: kozhemiakoofficial / Telegram

В Приморском крае начало учебного года сдвинут на несколько дней с учетом еще одного надвигающегося тайфуна Saola. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяко в эфире «Россия 24».

«С учетом того, что приближается еще один тайфун 5 сентября и к нам обратились непосредственно родители и директора, то я думаю, что его [учебный год] немножко надо сдвинуть на несколько дней, чтобы полноценно подготовиться, пройти все эти сложнейшие этапы», — сказал он.

В Приморье перенесут начало учебного года из-за тайфуна
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Ранее 30 августа Кожемяко сообщил, что в результате сильнейших ливней в Хасанском районе оказались подтоплены более 200 домов в селе Барабаш, разрушены несколько мостов, повреждено дорожное полотно.

«Администрация формирует списки пострадавших. В первую очередь людям окажут гуманитарную помощь. Вода быстро уходит, и скоро начнут работать комиссии по установлению ущерба имуществу граждан. Пострадавшие получат выплаты», — отметил он. Местные власти также поручили энергетикам восстановить электроснабжение в максимально сжатые сроки.

В августе из-за сильных затяжных дождей и тайфуна Khanun в Приморье начались наводнения. Пострадали более 65 населенных пунктов, были эвакуированы более 2 тыс. человек. Власти 15 августа ввели в регионе режим ЧС.

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По данным Приморского гидрометцентра, 23 августа во Владивостоке выпала половина месячной нормы осадков за полдня — 72 мм в городе и 80 мм в пригороде (норма для всего августа — 176 мм). После сильных ливней 25 августа около 70 тыс. жителей остались без электроснабжения.

Кожемяко сообщил, что общий ущерб оценивается в 7 млрд руб.

Глава Приморского гидрометцентра Борис Кубай предупредил, что в начале сентября на Приморье могут вновь обрушиться сильнейшие ливни из-за приближающегося тайфуна Saola.

Согласно расчетам, тайфун 1 сентября должен накрыть Тайвань, затем он продвинется к Шанхаю и на север Желтого моря. «При таком сценарии в середине первой декады сентября в Приморье возможно очередное ухудшение погодных условий», — заключил он.

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Виктория Громова Виктория Громова
Приморский край подтопление дома ливни Олег Кожемяко
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