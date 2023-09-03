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Война санкций ,  
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Мишустин оценил ответ нефтегазовой отрасли на вызовы времени

Мишустин: нефтегазовая отрасль отвечает на вызовы времени, несмотря на ограничения
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Война санкций

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником, телеграмма опубликована на сайте правительства.

«Несмотря на внешние ограничения, отрасль эффективно отвечает на вызовы времени, обеспечивает добычу и экспорт углеводородов», — сказал Мишустин. Премьер-министр подчеркнул, что нефтегазовая промышленность «во многом определяет развитие нашего государства, укрепление энергетической безопасности, решение важнейших социальных задач».

Страны ЕС в декабре 2022 года ввели эмбарго на импорт российской нефти и установили ценовой потолок при морских поставках в третьи страны (к нему присоединились США, Канада и Япония). Страны, не присоединившиеся к эмбарго, не могут покупать российскую нефть дороже $60 за баррель.

В ответ Россия отказалась продавать свою нефть странам, присоединившимся к потолку цен. Также Москва дважды объявляла о добровольном сокращении добычи нефти — на 500 тыс. барр. в сутки в марте и августе соответственно. В сентябре Москва намерена сократить экспорт еще на 300 тыс. барр.

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Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

3 марта 1966 года

Пространство выбора

Подборки квартир

для себя и инвестиций

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

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и обзоры рынка недвижимости
Читать

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