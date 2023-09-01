«Ъ» узнал о договоренностях «Транснефти» и «Роснефти» по «Дружбе»
«Транснефть» и «Роснефть» урегулировали взаимные претензии, связанные с загрязнением нефтепровода «Дружба» в 2019 году, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Согласно достигнутым договоренностям:
- «Роснефть» до конца мая 2025 года получит от «Транснефти» возмещение убытков иностранных клиентов, но в пределах $15 за баррель загрязненной нефти;
- если иностранные покупатели «Роснефти» потребуют возмещения более $15 за баррель и докажут обоснованность претензий, то убытки могут быть компенсированы по отдельному решению правительства сверх утвержденного лимита;
- «Роснефть» откажется от судебных претензий к «Транснефти»;
- «Транснефть» откажется от иска на 2 млрд руб. за хранение нефти, после того как «Роснефть» выплатит около 400 млн руб.
РБК отправил запрос «Роснефти» и «Транснефти».
В мае 2022 года «Роснефть» подала иск в суд с требованием к «Транснефти» возместить убытки на 3,4 млрд руб. в связи с инцидентом на магистральном нефтепроводе «Дружба» в 2019 году.
Тогда в нефти обнаружили хлорорганические соединения. Она повредила оборудование Мозырского НПЗ в Белоруссии. «Транснефть» и европейские покупатели в Польше, Германии, Венгрии и Чехии хранили эту нефть, смешивая ее с чистой, чтобы ее стало возможно перерабатывать.
При этом «Транснефть» отмечала, что к апрелю 2022 года во внесудебном порядке урегулировала последствия происшествия со всеми заинтересованными грузоотправителями. В компании отмечали, что «Роснефть» знает требования к документам для внесудебного урегулирования.
Так, к маю 2022 года были урегулированы требования более чем на $170 млн, из которых $75 млн касались убытков «Роснефти», связанных с претензиями Total, Trafigura и Мозырского НПЗ. По ряду клиентов нефтяной компании вопрос по размеру компенсации оставался не решен, при том что в мае 2022 года истекал трехлетний срок давности.
«Роснефть» в своем иске требовала от «Транснефти» вернуть более 11 млрд руб. убытков от требований иностранных покупателей. В декабре 2022 года суд отклонил требования «Роснефти», но решение обжаловали.
После этого, в августе 2022 года, «Транснефть» подала иск к «Роснефти» на 2 млрд руб. о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам хранения.