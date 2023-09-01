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«Ъ» узнал о договоренностях «Транснефти» и «Роснефти» по «Дружбе»

«Коммерсантъ»: «Транснефть» и «Роснефть» достигли договоренностей по «Дружбе»
«Роснефть» до конца мая 2025 года получит от «Транснефти» возмещение убытков своих иностранных клиентов в пределах $15 за баррель загрязненной нефти и откажется от судебных претензий, передает «Коммерсантъ»
«Транснефть» TRNFP ₽138 450 +4,22% Купить
«Роснефть» ROSN ₽555 -0,21% Купить
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Транснефть» и «Роснефть» урегулировали взаимные претензии, связанные с загрязнением нефтепровода «Дружба» в 2019 году, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Согласно достигнутым договоренностям:

  • «Роснефть» до конца мая 2025 года получит от «Транснефти» возмещение убытков иностранных клиентов, но в пределах $15 за баррель загрязненной нефти;
  • если иностранные покупатели «Роснефти» потребуют возмещения более $15 за баррель и докажут обоснованность претензий, то убытки могут быть компенсированы по отдельному решению правительства сверх утвержденного лимита;
  • «Роснефть» откажется от судебных претензий к «Транснефти»;
  • «Транснефть» откажется от иска на 2 млрд руб. за хранение нефти, после того как «Роснефть» выплатит около 400 млн руб.

РБК отправил запрос «Роснефти» и «Транснефти».

В мае 2022 года «Роснефть» подала иск в суд с требованием к «Транснефти» возместить убытки на 3,4 млрд руб. в связи с инцидентом на магистральном нефтепроводе «Дружба» в 2019 году.

Тогда в нефти обнаружили хлорорганические соединения. Она повредила оборудование Мозырского НПЗ в Белоруссии. «Транснефть» и европейские покупатели в Польше, Германии, Венгрии и Чехии хранили эту нефть, смешивая ее с чистой, чтобы ее стало возможно перерабатывать.

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При этом «Транснефть» отмечала, что к апрелю 2022 года во внесудебном порядке урегулировала последствия происшествия со всеми заинтересованными грузоотправителями. В компании отмечали, что «Роснефть» знает требования к документам для внесудебного урегулирования.

Так, к маю 2022 года были урегулированы требования более чем на $170 млн, из которых $75 млн касались убытков «Роснефти», связанных с претензиями Total, Trafigura и Мозырского НПЗ. По ряду клиентов нефтяной компании вопрос по размеру компенсации оставался не решен, при том что в мае 2022 года истекал трехлетний срок давности.

«Роснефть» в своем иске требовала от «Транснефти» вернуть более 11 млрд руб. убытков от требований иностранных покупателей. В декабре 2022 года суд отклонил требования «Роснефти», но решение обжаловали.

После этого, в августе 2022 года, «Транснефть» подала иск к «Роснефти» на 2 млрд руб. о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам хранения.

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При участии
Георгий Смирнов
Транснефть Роснефть претензии «Дружба» загрязнение нефть

Пространство выбора

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для себя и инвестиций

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Полезные статьи

и обзоры рынка недвижимости
Читать

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