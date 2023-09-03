В Приморье возбудили уголовное дело после опрокидывания рыболовного судна

В Приморском крае возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта) после того, как в районе мыса Гамова из-за большой волны опрокинулось маломерное рыболовное судно. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.

«В результате происшествия судно затонуло. На борту судна находились шесть членов экипажа. В настоящее время установлено местонахождение пяти человек, из которых один человек погиб, четверо не пострадали. Местонахождение одного члена экипажа устанавливается», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

3 сентября Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что в Приморье опрокинулось маломерное рыболовное судно.

По данным ведомства, оно перевернулось при выборке трала (подъема улова на борт) около 22:40 по владивостокскому времени (15:40 мск).



Приморская транспортная прокуратура сообщала о начале проверки соблюдения законодательства в сфере безопасности мореплавания.