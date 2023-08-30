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В Приморье перекрыли соединяющую Владивосток и Хабаровск трассу

В Приморье из-за затоплений перекрыли участок трассы А-370 «Уссури»

В Приморском крае из-за затоплений, вызванных ливнями, перекрыли участок трассы А-370 «Уссури», которая соединяет Владивосток и Хабаровск, сообщается в телеграм-канале регионального минтранса.

«В связи с переливами на 693-м километре трассы А-370 Уссури движение транспорта как в сторону Владивостока, так и в сторону Хабаровска будет осуществляться в объезд через Раздольное», — говорится в сообщении.

Из-за затоплений уже 37 населенных пунктов оказались отрезаны от дорожного сообщения, уточнили в ведомстве.

В августе из-за сильных затяжных дождей и тайфуна Khanun в Приморье начались наводнения. В середине месяца местные власти ввели режим ЧС регионального уровня, а 25 августа — федерального уровня. Губернатор края Олег Кожемяко тогда сообщил, что из-за паводков пострадали более 5 тыс. домовладений, серьезный урон был нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб он оценил в 7 млрд руб.

Теги
Приморский край Приморье перекрытие движения наводнения
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