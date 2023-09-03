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Один человек погиб при опрокидывании рыболовецкого судна в Приморье

Транспортная прокуратура: в Приморье перевернулось рыболовецкое судно

В заливе Петра Великого вблизи берегов Приморского края опрокинулось маломерное рыболовное судно. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Судно перевернулось при выборке трала (подъема улова на борт) около 22:40 по владивостокскому времени (15:40 мск). Один член экипажа погиб, еще одного ищут. Четырех человек спасли находившиеся рядом суда.

Приморская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности мореплавания. По результатам проверки при наличии оснований примут меры реагирования.

В конце августа перевернулась лодка на реке Большой Енисей в Тоджинском районе Тувы. Моторная лодка серии «Казанка» плыла в село Сыстыг-Хем,

Всего на ее борту находились четыре человека. Один из них смог выбраться из воды самостоятельно, трое человек пропали. Спустя два дня одного из них нашли на острове реки, медики оценили его состояние как удовлетворительное.

Теги
Приморье Приморский край рыболовецкое судно погибшие
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