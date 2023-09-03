Один человек погиб при опрокидывании рыболовецкого судна в Приморье

В заливе Петра Великого вблизи берегов Приморского края опрокинулось маломерное рыболовное судно. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Судно перевернулось при выборке трала (подъема улова на борт) около 22:40 по владивостокскому времени (15:40 мск). Один член экипажа погиб, еще одного ищут. Четырех человек спасли находившиеся рядом суда.

Приморская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности мореплавания. По результатам проверки при наличии оснований примут меры реагирования.

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