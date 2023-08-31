Военные корабли начали эвакуацию в Приморье из-за тайфуна

Военные Тихоокеанского флота начали вывозить людей из затопленных населенных пунктов Приморья во Владивосток. В эвакуации участвует большой десантный корабль «Николай Вилков»

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Корабли и суда Тихоокеанского флота (ТОФ) во главе с большим десантным кораблем «Николай Вилков» прибыли в порт Зарубино в Приморском крае, передает ТАСС. Их направили туда для эвакуации людей, застрявших в населенных пунктах Хасанского района из-за размытых автодорог.

На берегу эвакуации ждут около 200 человек и примерно 50 автомобилей, пишет агентство. Замглавы Хасанского муниципального округа Ирина Старцева отметила, что всего желающих выехать было гораздо больше. Несколькими часами ранее местная администрация сообщала, что из села Андреевка, популярного среди туристов, эвакуируют более 500 человек.

С просьбой к Минобороны помочь с эвакуацией и выделить большой десантный корабль для перевозки жителей из затопленных районов обратился губернатор Приморья Олег Кожемяко. Ранее он говорил, что из-за последствий ливней, которые размыли дороги и мосты в Хасанском районе, отрезанными от транспортного сообщения остались тысячи туристов и местных жителей. В ночь на 31 августа силы ТОФ выдвинулись в пострадавший район. «Вместе с БДК в составе отряда ГС-84, ПЖК-1514, ВМ-20 и РБ-404», — сообщили в хасанской администрации.

За один переход отряд кораблей может вывезти из Зарубина во Владивосток около 700 человек и 40 единиц транспорта. Власти обещали, что эвакуационные рейсы будут курсировать в течение трех дней.

Из-за сильных ливней и тайфуна в регионе размыты мосты и дороги, отрезаны более 40 населенных пунктов. Большинство из них находятся в Хасанском муниципальном и Уссурийском городском округах. С 25 августа в Приморье действует режим ЧС федерального уровня, Кожемяко оценил предварительный ущерб в 7 млрд руб.