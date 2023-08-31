branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 104,45 (+0,97) Инвестиции, 30 авг, 16:10 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 95,93 (+0,22) Инвестиции, 30 авг, 16:10
МВД упростило условия поступления на службу Общество, 10:53
Более 40 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за дрона в Подмосковье Политика, 10:46
Где в Москве встречаются краснокнижные животные, птицы и растения РБК и ДПиООС, 10:41
Первый российский вуз разрешил писать дипломы с помощью ИИ Технологии и медиа, 10:39
В Аргентине число регистраций в Wolrdcoin за день побило рекорд Крипто, 10:34
Баку обвинил Францию в эскалации конфликта в Нагорном Карабахе Политика, 10:32
Бен Уоллес ушел в отставку с поста министра обороны Великобритании Политика, 10:30
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Боец команды Емельяненко отказался от чемпионского титула Bellator Спорт, 10:30
«Самозванцы»: чем многие из нас похожи на Тома Круза и Натали Портман Pro, 10:27
Фигуристка Горбачева ответила на обвинения во лжи Спорт, 10:23
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:16
ВТБ заявил о давлении высокой ключевой ставки на чистую прибыль Финансы, 10:01
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 09:59
Зачем Dunkin’ и Kellogg начали выпускать алкоголь Pro, 09:54
Общество ,  
0 

Военные корабли начали эвакуацию в Приморье из-за тайфуна

Корабли Тихоокеанского флота прибыли для эвакуации людей с побережья Приморья
Военные Тихоокеанского флота начали вывозить людей из затопленных населенных пунктов Приморья во Владивосток. В эвакуации участвует большой десантный корабль «Николай Вилков»

Военные корабли начали эвакуацию в Приморье из-за тайфуна
Video

Корабли и суда Тихоокеанского флота (ТОФ) во главе с большим десантным кораблем «Николай Вилков» прибыли в порт Зарубино в Приморском крае, передает ТАСС. Их направили туда для эвакуации людей, застрявших в населенных пунктах Хасанского района из-за размытых автодорог.

На берегу эвакуации ждут около 200 человек и примерно 50 автомобилей, пишет агентство. Замглавы Хасанского муниципального округа Ирина Старцева отметила, что всего желающих выехать было гораздо больше. Несколькими часами ранее местная администрация сообщала, что из села Андреевка, популярного среди туристов, эвакуируют более 500 человек.

С просьбой к Минобороны помочь с эвакуацией и выделить большой десантный корабль для перевозки жителей из затопленных районов обратился губернатор Приморья Олег Кожемяко. Ранее он говорил, что из-за последствий ливней, которые размыли дороги и мосты в Хасанском районе, отрезанными от транспортного сообщения остались тысячи туристов и местных жителей. В ночь на 31 августа силы ТОФ выдвинулись в пострадавший район. «Вместе с БДК в составе отряда ГС-84, ПЖК-1514, ВМ-20 и РБ-404», — сообщили в хасанской администрации.

Наводнение в Приморском крае. Фоторепортаж
Фотогалерея 

За один переход отряд кораблей может вывезти из Зарубина во Владивосток около 700 человек и 40 единиц транспорта. Власти обещали, что эвакуационные рейсы будут курсировать в течение трех дней.

Из-за сильных ливней и тайфуна в регионе размыты мосты и дороги, отрезаны более 40 населенных пунктов. Большинство из них находятся в Хасанском муниципальном и Уссурийском городском округах. С 25 августа в Приморье действует режим ЧС федерального уровня, Кожемяко оценил предварительный ущерб в 7 млрд руб.

Читайте на РБК Pro
Не стой на пути: почему у компаний в России хромает логистика
Как не ошибиться в главном: почему владельцы и CEO не подходят друг другу
Топ-10 глобальных компаний с перспективами роста. Выбор Bloomberg
ЦБ Турции поднял ставку до 25%: что будет с лирой и экономикой страны
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Приморье Тихоокеанский флот эвакуация наводнение
Материалы по теме
В Уссурийске начали эвакуацию жителей из-за риска нового прорыва дамбы
Общество
В Приморье перенесут начало учебного года из-за тайфуна
Общество
В Приморье перекрыли соединяющую Владивосток и Хабаровск трассу
Общество