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Глава Минюста Украины заявил о планах добиться выдачи топ-коррупционеров

Глава Минюста Малюська: Киев будет добиваться экстрадиции топ-коррупционеров

Украина будет добиваться экстрадиции «топ-коррупционеров», бежавших за границу, заявил министр юстиции страны Денис Малюська в эфире телемарафона, его слова приводит УНИАН.

«Сначала пойдут «топы» — те, кто украл больше всего. Их мы попробуем достать в первую очередь. А средняя рыба и другие персонажи уйдут позже», — пояснил Малюська.

При этом он не считает, что это удастся сделать «условно завтра в огромном масштабе». Глава Минюста отметил, что в странах Европы, куда уехала большая часть «топ-преступников», осторожно относятся к экстрадиции из-за того, что на Украине идут боевые действия. «И их адвокаты отмечают, что передавать в Украину таких персонажей будет крайне опасно. Поэтому в большинстве случаев, к сожалению, наши зарубежные партнеры отказывают пока в экстрадиции. Но это явление временное», — считает министр.

Осенью прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии коррупции в стране. Он говорил, что «многие коррупционеры уехали вместе со своими деньгами», а остались «только те, кто хочет защитить свою страну».

В конце августа украинский лидер сообщил, что намерен предложить Верховной раде приравнять коррупцию к государственной измене на время военного положения. «Я понимаю, что такое оружие не может действовать постоянно в обществе, но на военное время, я думаю, это поможет», — отметил он.

Позднее группа депутатов во главе со спикером Дмитрием Разумковым внесла соответствующий законопроект. Наказывать за коррупцию предлагается лишением свободы на срок от 15 лет до пожизненного заключения.

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Теги
Украина коррупция экстрадиция
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