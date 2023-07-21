Депутата Госдумы и кандидата на пост главы Хакасии Сокола госпитализировали с перитонитом

Депутат и кандидат на пост главы Хакасии попал в больницу

Весной Сокол вернулся из зоны военной операции, куда отправился добровольцем. Путин наградил его орденом Мужества

Сергей Сокол (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Депутат Госдумы и кандидат на пост главы Хакасии от «Единой России» Сергей Сокол попал в Абаканскую межрайонную клиническую больницу с перитонитом. Об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале.

«Вчера почувствовал себя плохо, ночью состояние ухудшилось, поехал в больницу. Аппендицит, перитонит, операция. Большое спасибо и низкий поклон врачам Абаканской межрайонной клинической больницы — спасли», — написал Сокол.

52-летний Сокол осенью прошлого года добровольцем отправился в зону военной операции, он проходил службу в подразделении аэроразведки БАРС «Каскад». Сокол вернулся 20 апреля. Весной этого года президент России Владимир Путин наградил депутата орденом Мужества. В указе говорится, что Сокол награжден «за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении важных государственных задач».

10 июня «Единая Россия» выдвинула Сокола кандидатом на выборах губернатора Хакасии. Позднее партия внесла республику в перечень регионов со «сложными» для себя выборами, рассказывал «Ведомостям» замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов. «Это регионы, где будет особое вовлечение партии в выборы, в том числе технологическое усиление, помощь коллег-депутатов и сенаторов от региона, вовлечение иных партийных ресурсов для придания дополнительной помощи», — пояснил он.

В Хакасии будут выбирать гордуму Абакана, законодательное собрание региона, пройдут губернаторские выборы. Пост главы республики с 2018 года занимает член КПРФ Валентин Коновалов.