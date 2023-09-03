Киевский вокзал в Москве эвакуировали из-за сообщения о минировании

Киевский вокзал в Москве эвакуировали из-за поступившего сообщения о минировании. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«Поступило сообщение об угрозе взрыва Киевского вокзала. В целях безопасности проводится эвакуация», — сказал собеседник ТАСС. По его словам, на месте работают специалисты, информация проверяется.

В середине августа сообщения о минировании получили все московские торговые центры, сообщали источники РБК и «РИА Новости». Представитель экстренных служб рассказал агентству, что анонимные сообщения поступили, предварительно, с территории Украины.

По его словам, специалисты оперативных служб начали проверки, при этом эвакуация из зданий не проводилась. Источник РБК, близкий к МВД, уточнял, что информация поступила также на электронную почту различных подразделений полиции.

Утром 15 августа подобная информация поступила в Большой театр. В это время в здании почти не было сотрудников. По данным ТАСС, туда направили кинологов для проверки. Позже «РИА Новости» сообщили, что информация не подтвердилась.

В тот же день в центре Москвы закрыли для посещения парк «Зарядье» из-за «нахождения неопознанного устройства». По данным телеграм-канала Shot, на электронную почту парка пришло письмо с угрозой взрыва. Угроза не подтвердилась.

Парк повторно закрыли 16 августа из-за сообщений о неопознанном устройстве. В итоге ничего опасного специалисты не обнаружили.