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Штаб-квартиру «Сибура» в Москве эвакуировали из-за письма о минировании

Московскую штаб-квартиру «Сибура» эвакуировали из-за угрозы взорвать здание
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Москве эвакуировали штаб-квартиру нефтегазовой компании «Сибур» из-за сообщения о минировании, сообщил РБК представитель организации.

«В корпоративный центр «Сибура» поступил ложный сигнал о возможном минировании здания. Компания ответственно относится к вопросам безопасности сотрудников, в соответствии с процедурой все сотрудники офиса были эвакуированы», — рассказал представитель «Сибура».

Он добавил, что сотрудники службы безопасности провели проверку в здании и исключили вероятность угрозы, после чего работу в офисе восстановили в штатном режиме.

По данным телеграм-канала Shot, на почту холдинга пришло письмо с угрозами от якобы студента техникума. Его автор заявил, что взорвет здание, если ему не отправят 300 тыс. руб. в Тобольск.

Позже сам студент рассказал каналу, что «недоброжелатели» отправляют от его имени подобные письма и уже не в первый раз «минируют» объекты.

4 августа Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве эвакуировали после сообщения о минировании здания. Спустя два часа музей возобновил свою работу и снова стал пускать посетителей.

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Теги
«Сибур» эвакуация минирование Москва
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