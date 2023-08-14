Штаб-квартиру «Сибура» в Москве эвакуировали из-за письма о минировании

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В Москве эвакуировали штаб-квартиру нефтегазовой компании «Сибур» из-за сообщения о минировании, сообщил РБК представитель организации.

«В корпоративный центр «Сибура» поступил ложный сигнал о возможном минировании здания. Компания ответственно относится к вопросам безопасности сотрудников, в соответствии с процедурой все сотрудники офиса были эвакуированы», — рассказал представитель «Сибура».

Он добавил, что сотрудники службы безопасности провели проверку в здании и исключили вероятность угрозы, после чего работу в офисе восстановили в штатном режиме.

По данным телеграм-канала Shot, на почту холдинга пришло письмо с угрозами от якобы студента техникума. Его автор заявил, что взорвет здание, если ему не отправят 300 тыс. руб. в Тобольск.

Позже сам студент рассказал каналу, что «недоброжелатели» отправляют от его имени подобные письма и уже не в первый раз «минируют» объекты.

4 августа Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве эвакуировали после сообщения о минировании здания. Спустя два часа музей возобновил свою работу и снова стал пускать посетителей.