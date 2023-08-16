В Москве эвакуировали людей из парка «Зарядье»

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В Москве эвакуировали парк «Зарядье», там проводится проверка «в связи с поступившей информацией о неопознанном устройстве», сообщили РБК в пресс-службе парка.

«Провели эвакуацию, сейчас проводится проверка в связи с поступившей информацией о неопознанном устройстве», — говорится в сообщении.

Это второй подобный инцидент за два дня. Накануне «Зарядье» было закрыто для посетителей из-за поступившей информации о бомбе.

Кроме того, вчера утром поступило сообщение о минировании Большого театра. На место вызвали кинологов для проверки — угроза не подтвердилась. Сотрудников в здании театра в это время почти не было.