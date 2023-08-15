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«Зарядье» закрыли из-за сообщения о бомбе

Парк «Зарядье» в Москве временно закрыли из-за сообщения с угрозой взрыва
В «Зарядье» поступила информация о неопознанном устройстве. Посетителей парка эвакуировали, его закрыли, на месте работают кинологи. SHOT пишет, что на почту парка пришло письмо с угрозой взрыва и требованием более 600 млн руб.
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Парк «Зарядье» в центре Москвы временно закрыт для посетителей, говорится на его сайте.

«Доступ на территорию парка временно закрыт в связи с поступившей информацией о нахождении неопознанного устройства. Работники и посетители эвакуированы. Работают кинологические службы», — говорится в сообщении.

SHOT пишет, что на почту парка пришло письмо с угрозой взрыва. По данным телеграм-канала, в нем есть требование о переводе 666 млн руб. 18-летнему «рэперу Елисею».

«Зарядье» закрыли из-за сообщения о бомбе
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Это второе сообщение о возможном минировании объекта в Москве за день. Утром подобная информация поступила в Большой театр, туда вызвали кинологов для проверки, передавал ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения. Сотрудников в здании театра в это время почти не было. Позднее в экстренных службах заявили «РИА Новости», что угроза не подтвердилась.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
парк «Зарядье» минирование угроза взрыва Москва
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