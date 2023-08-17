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Московские ТЦ получили сообщения о минировании

Все торговые центры в Москве получили сообщения о заложенных взрывных устройствах
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Сообщения о минировании получили все московские торговые центры, сообщили источники РБК и «РИА Новости».

Представитель экстренных служб рассказал агентству, что анонимные сообщения поступили, предварительно, с территории Украины. По его словам, специалисты оперативных служб начали проверки, при этом эвакуация из зданий не проводится.

Источник РБК, близкий к МВД, уточнил, что информация поступила также на электронную почту различных подразделений полиции.

В то же время в ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что «информация о минировании ТЦ в Москве пока не поступала».

В Москве 15 и 16 августа несколько раз сообщали о возможном минировании объектов.

Утром 15 августа подобная информация поступила в Большой театр. В это время в здании театра почти не было сотрудников. По данным ТАСС, туда направили кинологов для проверки. Позже «РИА Новости» сообщили, что информация не подтвердилась.

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В тот же день в центре Москвы закрыли для посещения парк «Зарядье» из-за «нахождения неопознанного устройства». По данным телеграм-канала SHOT, на электронную почту парка пришло письмо с угрозой взрыва. В том же сообщении неизвестные потребовали перевести 666 млн руб. «рэперу Елисею». Угроза не подтвердилась.

Парк повторно закрыли 16 августа из-за сообщений о неопознанном устройстве. В итоге ничего опасного специалисты не обнаружили.

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