«Страна» сообщила об обысках дома у Коломойского

Игорь Коломойский (Фото: Михаил Маркив / РИА Новости)

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) проводят обыск дома у олигарха Игоря Коломойского, сообщает «Страна» со ссылкой на источники.

По данным издания, расследование идет по делу о растрате «по махинациям в «Укртатнафте» и «Укрнафте». Дело касается растраты нефтепродуктов на 40 млрд гривен (чуть более $1 млрд) и уклонении от уплаты таможенных платежей.

В сентябре обыски у Коломойского провели сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сообщало ZN.ua. По данным издания, тогда у бизнесмена изъяли документы и гаджет.

Также издание сообщало, что сам Коломойский не проходит по делу обвиняемым, о подозрении его на тот момент также не уведомляли. Однако, как сообщало ZN.ua, правоохранительные органы подозревали в причастности к махинациям нескольких топ-менеджеров «Укрнафты», совладельцем которой был Коломойский.

Дело было возбуждено по статье о «завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах».

В числе подозреваемых — экс-председатель правления «Укрнафты», бывший заместитель руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефте- и газопереработки, бывшая руководительница отдела контроля за учетом и поставками нефти и нефтепродуктов, а также бывшие директора пяти коммерческих предприятий.

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