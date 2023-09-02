СБУ обвинила Коломойского в выводе за границу свыше $13,5 млн и предъявила ему подозрения

СБУ обвинила Коломойского в выводе за границу свыше $13,5 млн

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила подозрения олигарху Игорю Коломойскму по статья о мошенничестве и легализации преступного имущества, говорится в телеграм-канале службы.

«Установлено, что в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда грн (около $13,544 млн) путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений», — сказано в сообщении.

Подозрение объявлено по двум статьям УК Украины:

ст. 190 (мошенничество);

ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Каждая из этих статей предусматривает максимальное наказание в виде 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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