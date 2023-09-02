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Индия запустила станцию для исследования Солнца

Индия запустила в космос автоматическую станцию по изучению Солнца Aditya-L1
Фото: NASA
Фото: NASA

Индия успешно запустила автоматическую станцию по исследованию Солнца Aditya-L1, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

Ракета-носитель PSLV C57 (Polar Satellite Launch Vehicle) со станцией на борту стартовала с национального космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

«Аппарат вывел спутник точно на намеченную орбиту.
Первая солнечная обсерватория Индии начала свой путь к точке L1 (на гало-орбиту в район точки Лагранжа) системы Солнце — Земля», — сообщили в организации.

L1 находится на расстоянии около 1,5 млн км от Земли. Станция должна пробыть на околоземной орбите 16 дней, а после двигаться к L1 еще 110 дней.

Aditya-L1 — первая индийская миссия по изучению Солнца. Ее основные цели — исследование хромосферы и короны Солнца, измерение магнитного поля и потока частиц. Всего на борту семь приборов: четыре для дистанционного зондирования и три для наблюдения на месте.

Это вторая космическая миссия Индии, которую ISRO запустило в этом году. Так, 14 июля к Луне запустили станцию «Чандраян-3» с луноходом «Прагьян» на борту. В начале августа ее вывели на орбиту Луны. 23 августа «Чандраян-3» выполнила первую в истории Индии мягкую посадку в районе малоизученного Южного полюса, где, как предполагают ученые, должны быть запасы водяного льда.

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