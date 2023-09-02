В ФРГ предупредили о рисках для газоснабжения страны предстоящей зимой

Газохранилище в Редене, Германия (Фото: Mohssen Assanimoghaddam / dpa / Global Look Press)

Глава Федерального сетевого агентства Германии (подведомство Минэкономики ФРГ) Клаус Мюллер предупредил о рисках для газоснабжения страны предстоящей зимой и призвал граждан к экономному потреблению энергии. Его слова приводит издание Zeit Online.

Мюллер отметил, что немецкие газохранилища заполнены на 94%. «Так что мы можем с оптимизмом смотреть на следующую зиму. Однако пока еще рано говорить об этом однозначно, риски остаются», — сказал он.

Как рассказал чиновник, Россия пока продолжает поставки газа в Юго-Восточную Европу. Однако если эти поставки прекратятся, такие страны будут нуждаться в поставках из других источников. «В этом случае Германии будет отведена важная роль», — отметил Мюллер.

Мюллер призвал жителей Германии к экономии энергии. Например, жителям страны следует оптимально настроить газовое отопление.

В прошлом году на фоне санкций и взрыва на «Северных потоках» поставки российского газа в Европу существенно сократились, а цены на топливо выросли. В то же время страны ЕС заявили о намерении сократить зависимость от российского топлива. В марте глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сказала, что этого удалось достичь, в том числе при помощи партнеров — Норвегии и США.

Германия также объявила о достижении энергетической независимости от Москвы, так как к началу этого марта Германия обеспечила себя газом от других поставщиков. «Год назад никто не ожидал, что мы легко в экономическом отношении переживем ситуацию, при которой больше нет поставок газа из России в Германию и во многие части Европы», — отметил канцлер Олаф Шольц. Прежде на Россию приходилось более половины всего импортируемого Германией газа.