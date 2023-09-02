branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 104,61 (-0,33) Инвестиции, 01 сен, 17:22 Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 96,34 (+0,01) Инвестиции, 01 сен, 17:22
Индийские ученые переведут луноход «Прагьян» в спящий режим Технологии и медиа, 22:23
«Спартак» уступил «Краснодару» и продлил серию без побед в РПЛ Спорт, 22:02
В ФРГ предупредили о рисках для газоснабжения страны предстоящей зимой Экономика, 21:55
В РАМТе назвали ошибкой новость о смерти 40-летнего актера Алексея Янина Общество, 21:51
Вторая ракетка России вылетела с US Open Спорт, 21:39
МВД Челябинской области проверит информацию о вандалах у Вечного огня Общество, 21:15
Верховный суд Нигера одобрил высылку посла Франции Политика, 21:02
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Между Ираком и Ираном начали строить железную дорогу Экономика, 20:49
Коломойского арестовали по делу о незаконном выводе $13,5 млн Политика, 20:38
Умер выдвинутый на «Нобелевку» за участие в обмене Грайнер Билл Ричардсон Политика, 20:25
«Крылья Советов» возглавили РПЛ благодаря разгрому аутсайдера Спорт, 20:12
На учениях ОДКБ в Белоруссии отразили «прорыв незаконного формирования» Политика, 20:09
«Лада» проиграла первый матч после возвращения в КХЛ Спорт, 19:56
Кремль раскрыл детали визита Путина в Тверскую область Политика, 19:40

Пространство выбора

Подборки квартир

для себя и инвестиций

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Полезные статьи

и обзоры рынка недвижимости
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Война санкций ,  
0 

В ФРГ предупредили о рисках для газоснабжения страны предстоящей зимой

В Германии предупредили о рисках для газоснабжения страны предстоящей зимой
Сюжет
Война санкций
«Газпром» GAZP ₽178,22 +0,13% Купить
Газохранилище в Редене, Германия
Газохранилище в Редене, Германия (Фото: Mohssen Assanimoghaddam / dpa / Global Look Press)

Глава Федерального сетевого агентства Германии (подведомство Минэкономики ФРГ) Клаус Мюллер предупредил о рисках для газоснабжения страны предстоящей зимой и призвал граждан к экономному потреблению энергии. Его слова приводит издание Zeit Online.

Мюллер отметил, что немецкие газохранилища заполнены на 94%. «Так что мы можем с оптимизмом смотреть на следующую зиму. Однако пока еще рано говорить об этом однозначно, риски остаются», — сказал он.

Как рассказал чиновник, Россия пока продолжает поставки газа в Юго-Восточную Европу. Однако если эти поставки прекратятся, такие страны будут нуждаться в поставках из других источников. «В этом случае Германии будет отведена важная роль», — отметил Мюллер.

Мюллер призвал жителей Германии к экономии энергии. Например, жителям страны следует оптимально настроить газовое отопление.

В прошлом году на фоне санкций и взрыва на «Северных потоках» поставки российского газа в Европу существенно сократились, а цены на топливо выросли. В то же время страны ЕС заявили о намерении сократить зависимость от российского топлива. В марте глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сказала, что этого удалось достичь, в том числе при помощи партнеров — Норвегии и США.

Германия также объявила о достижении энергетической независимости от Москвы, так как к началу этого марта Германия обеспечила себя газом от других поставщиков. «Год назад никто не ожидал, что мы легко в экономическом отношении переживем ситуацию, при которой больше нет поставок газа из России в Германию и во многие части Европы», — отметил канцлер Олаф Шольц. Прежде на Россию приходилось более половины всего импортируемого Германией газа.

Читайте на РБК Pro
«Спрос в 4–5 раз превышает предложение». Что будет с рынком IPO в России
Как дефицит графических процессоров повлияет на рост рынка ИИ
Почему начались проблемы на логистическом рынке США — The Economist
Стоит ли покупать недвижимость в Казахстане: цены, доходность, подвохи

В ФРГ предупредили о рисках для газоснабжения страны предстоящей зимой
В ФРГ предупредили о рисках для газоснабжения страны предстоящей зимой

Красиво отдыхать

Специальный проект

Встретить закат на пустынном песчаном пляже

Отдохнуть

Замедлиться на берегу бирюзовой Катуни

Отдохнуть

Провести беззаботные выходные вдали от города

Отдохнуть

Наблюдать за звездами на Лунной поляне

Отдохнуть

Реклама, ПАО "МТС"

Теги
Германия газ Газпром

Пространство выбора

Подборки квартир

для себя и инвестиций

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Полезные статьи

и обзоры рынка недвижимости
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
«Нафтогаз Украины» сообщил об открытии крупного месторождения газа
Экономика
Глава МИД Венгрии заявил об отказе ЕС помочь с газовой инфраструктурой
Экономика
Орбан назвал поводом для войны возможные атаки на газопроводы в Венгрию
Политика