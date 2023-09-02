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Минобороны сообщило о третьем за день беспилотнике в Белгородской области

Минобороны: над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник
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Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Белгородской области военные уничтожили третий за день украинский беспилотник, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Ранее в ведомстве сообщали об уничтожении двух беспилотников самолетного типа в регионе.

«Около 12.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации», — говорится в сообщении. Данные о пострадавших и разрушениях не приводятся.

Ранее ВСУ дважды атаковали село Долгое взрывными устройствами, сброшенными с БПЛА, сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Данных о пострадавших не было, повреждены инфраструктурный объект связи, легковой автомобиль и фасад жилого дома, в нем также выбило стекла взрывной волной.

После начала военной операции на Украине власти приграничных регионов регулярно сообщают об атаках и появлениях дронов. Чаще всего беспилотники атаковали Белгородскую область. Как посчитал РБК, более 50% сообщений о БПЛА приходили из этого региона.

Накануне дроны трижды атаковали регион. По данным Минобороны, около 21:15 мск силы ПВО уничтожили беспилотник, около 23:00 военные перехватили еще один дрон. Гладков сообщал, что система ПВО сбила еще две воздушные цели. О пострадавших не сообщалось.

Минобороны сообщило о третьем за день беспилотнике в Белгородской области
Минобороны сообщило о третьем за день беспилотнике в Белгородской области

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Теги
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