Минобороны сообщило о перехвате двух дронов в Белгородской области

Российские военные перехватили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Утром 2 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

До этого в ведомстве сообщали, что в регионе сбили еще два украинских дрона. Около 21:15 мск 1 сентября силы ПВО уничтожили один беспилотник. Позднее, около 23:00 — перехватили еще один дрон.

В ту же ночь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в Корочанском районе и Яковлевском городском округе система ПВО сбила две воздушные цели. Данных о пострадавших и разрушениях не было.

После начала военной операции на Украине власти регионов сообщали об атаках и появлениях дронов более 500 раз. Чаще всего беспилотники атаковали Белгородскую область. Как посчитал РБК, более 50% сообщений о дронах приходили из этого региона.