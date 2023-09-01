Гладков сообщил о двух сбитых силами ПВО воздушных целях в Белгородской области

В двух районах Белгородской области ПВО сбила две воздушные цели

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В Корочанском районе и Яковлевском городском округе Белгородской области система ПВО сбила две воздушные цели, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил он.

До этого Минобороны докладывало, что около 21:15 мск российские средства ПВО уничтожили в воздухе украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

Утром 1 сентября Гладков заявил о еще одной работе сил ПВО в регионе. По его словам, в Белгородском районе был сбит беспилотник самолетного типа, никто не пострадал, разрушений нет.

Кроме того, тем же утром еще один дрон атаковал город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, беспилотник попал по нежилому зданию и незначительно повредил фасад, пострадавших нет. Позже силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Москве, говорил мэр города Сергей Собянин. Как уточнили в Минобороны, это был дрон самолетного типа.