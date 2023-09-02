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Минобороны заявило об уничтожении пункта управления беспилотниками ВСУ

Минобороны: российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в Авдеевке
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Военная операция на Украине

Российская артиллерия поразила пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке (ДНР), сообщили «Интерфаксу» в пресс-центре группировки «Юг» Минобороны России.

«Артиллерией группировки поражены склад боеприпасов противника в районе Веселого, а также пункт временной дислокации и пункт управления беспилотными летательными аппаратами подразделений ВСУ в Первомайском и Авдеевке», — заявил офицер пресс-центра Георгий Минесашвили.

Кроме этого, авиационной бомбардировке подверглись пункты временной дислокации и места сосредоточения вооружения и военной техники подразделений ВСУ в районах Александро-Шультино и Новое. «Штурмовой и армейской авиацией группировки поражены скопления живой силы и боевой техники противника в районах населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Веселое, Клещеевка, Богдановка, Андреевка и Майорск», — добавил офицер.

Ранее этой ночью российское Минобороны трижды сообщало о попытках дронов ВСУ атаковать Крымский мост. Первую попытку украинского беспилотного катера нанести удар по мосту пресекли 1 сентября около 23:15, вторая была около 02:10, третья — спустя 10 минут. Все три украинских беспилотника были уничтожены, заявили в военном ведомстве.

Движение автомобильного транспорта на Крымском мосту временно перекрыли еще после первой попытки атаки, его возобновили спустя несколько часов.

Министр обороны Украины Алексей Резников в июле говорил, что Киев продолжит наносить удары по Крыму и Крымскому мосту в целях снижения российской обороноспособности. МИД России обещал, что «варварские» атаки Украины на Крымский мост не останутся без ответа.

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Минобороны заявило об уничтожении пункта управления беспилотниками ВСУ
Минобороны заявило об уничтожении пункта управления беспилотниками ВСУ

Теги
беспилотники Минобороны Военная операция на Украине ВСУ Авдеевка
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