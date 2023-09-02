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Военная операция на Украине ,  
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Группировка «Запад» заняла два опорных пункта ВСУ под Купянском

ВС России заняли два опорных пункта и отразили пять атак ВСУ на купянском направлении
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Военная операция на Украине

Российские военные заняли два опорных пункта и отразили пять украинских контратак на купянском направлении, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского.

«Отражены пять контратак силами до взвода каждая при поддержке артиллерии и бронетехники», — рассказал он. Зыбинский добавил, что в ходе наступления российские военные заняли два опорных пункта.

ВСУ, по его словам, потеряли до роты военнослужащих. Помимо этого, украинские войска лишились артиллерийской установки польского производства Krab и гаубицы Д-20 в районе сел Ковшаровка и Подолы. В районах Ковалевки и Краснореченского расчет ЗРК «Тор» уничтожил два дрона — «Лелека-100» и «Валькирия».

Российское Минобороны с начала августа регулярно заявляет об успехах на купянском направлении. На этом фоне 12 августа украинские власти начали эвакуировать жителей из региона. Глава пророссийской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил 21 августа, что российские войска находятся «на подступах» к Купянску.

Минобороны Украины признавало, что на купянском направлении для украинских сил ситуация осложняется в связи с наступлением российской армии. Глава ведомства Алексей Резников при этом отмечал, что для Украины ситуация остается контролируемой.

Группировка «Запад» заняла два опорных пункта ВСУ под Купянском
Группировка «Запад» заняла два опорных пункта ВСУ под Купянском

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Теги
ВСУ Купянск Харьковская область Военная операция на Украине
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