Группировка «Запад» заняла два опорных пункта ВСУ под Купянском

ВС России заняли два опорных пункта и отразили пять атак ВСУ на купянском направлении

Российские военные заняли два опорных пункта и отразили пять украинских контратак на купянском направлении, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского.

«Отражены пять контратак силами до взвода каждая при поддержке артиллерии и бронетехники», — рассказал он. Зыбинский добавил, что в ходе наступления российские военные заняли два опорных пункта.

ВСУ, по его словам, потеряли до роты военнослужащих. Помимо этого, украинские войска лишились артиллерийской установки польского производства Krab и гаубицы Д-20 в районе сел Ковшаровка и Подолы. В районах Ковалевки и Краснореченского расчет ЗРК «Тор» уничтожил два дрона — «Лелека-100» и «Валькирия».

Российское Минобороны с начала августа регулярно заявляет об успехах на купянском направлении. На этом фоне 12 августа украинские власти начали эвакуировать жителей из региона. Глава пророссийской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил 21 августа, что российские войска находятся «на подступах» к Купянску.

Минобороны Украины признавало, что на купянском направлении для украинских сил ситуация осложняется в связи с наступлением российской армии. Глава ведомства Алексей Резников при этом отмечал, что для Украины ситуация остается контролируемой.