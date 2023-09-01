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Власти Бали назвали количество депортированных в 2023 году россиян

С начала 2023 года власти Бали депортировали с острова 59 россиян
Фото: Dicky Bisinglasi / Global Look Press
Фото: Dicky Bisinglasi / Global Look Press

С начала 2023 года власти Бали депортировали 213 иностранцев, в том числе 59 граждан России, сообщает портал Bali Sun со ссылкой на данные иммиграционной службы острова.

«Число иностранцев, депортированных с Бали по состоянию на вторник, 29 августа, составило 213 человек с января 2023 года», — говорится в сообщении. Среди них 59 иностранцев из России, 14 — из США, 13 — из Великобритании, 12 — из Австралии и девять граждан Нигера.

По данным ведомства, чаще всего с острова депортируют за незаконную работу или занятие предпринимательской деятельностью или из-за неуважительного отношения к местным культурным традициям.

Так, полиция Бали сообщала, что за неделю с 19 по 25 марта 2023 года 17 россиян получили штрафы за нарушения правил дорожного движения. Всего за этот период нарушения ПДД допустили 365 человек, из них 43 — иностранцы. Граждан России среди них было почти 40%.

В июне 2023 года россиянина задержали на Бали за избиение парковщика. По данным Detik, парковщик был избит до крови: россиянин четыре раза ударил его в подбородок, разозлившись из-за того, что работник подвинул его мотоцикл, который блокировал дорогу.

Власти Бали в марте 2023 года заявили о желании усложнить получение виз гражданам России и Украины из-за жалоб местных жителей. По их словам, туристы не только отдыхают, но и занимают рабочие места в сфере туризма и развлечений. Иммиграционная служба также предупреждала, что будет отслеживать в соцсетях визовые нарушения россиян.

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Теги
Бали Индонезия депортация
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