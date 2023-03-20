Индонезия депортировала с Бали 47 иностранцев

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Индонезия депортировала 47 иностранных туристов, включая 13 россиян, в рамках борьбы с злоупотреблением визами гражданами других государств, которые на острове Бали не отдыхают, а работают, сообщил глава балийского отделения Минюста Ангиата Напитупулу, передает Bloomberg. Он не уточнил, за какой срок депортировали это количество иностранных граждан.

Напитупулу рассказал, что иностранцы, в числе которых оказались россияне, были депортированы за нарушение условий пребывания и неправильное использование вида на жительство. В отношении одного гражданина Украины также запущено судебное разбирательство в связи с использованием поддельного индонезийского удостоверения личности.

Напитупулу подчеркнул, что депортация остается последним средством в борьбе с нарушителями.

РБК направил запрос в посольство России в Индонезии и в Главное иммиграционное управлении Индонезии.

Власти Бали в середине марта запретили туристам арендовать мотоциклы, аргументировав это тем, что иностранцы «бесчинствуют и нарушают» правила. «Туристы должны вести себя как туристы и пользоваться транспортными средствами, предоставленными турагентами. Туристы не должны садиться за руль самостоятельно или управлять мотоциклом без рубашки или шлема», — говорил губернатор Бали Вайян Костер.

В тот же день он объявил о предложении отменить упрощенный порядок выдачи виз для граждан России и Украины, поскольку от местных жителей поступало множество жалоб, что туристы из этих стран приезжают не только отдыхать, но и занимают рабочие места в сфере туризма и развлечений.

Посол Индонезии в России Хосе Таварес сказал, что власти Индонезии взвешенно оценят идею губернатора. Он подчеркнул, что российских туристов по-прежнему ждут в Индонезии, в том числе и на Бали.

В посольстве России в Индонезии сообщили, что власти страны пока не предпринимают шагов по ужесточению визовых требований к российским туристам и не отменяют выдачу им виз по прибытии.

Сейчас для въезда в Индонезию туристам необходимо оформить электронную визу заранее или по прибытии. Для всех остальных целей документ оформляется через посольства и консульства Индонезии.