Индонезия депортировала с Бали 47 иностранцев

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 81,46 (+0,32) Инвестиции, 17 мар, 17:08 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 76,6 (+0,19) Инвестиции, 17 мар, 17:08
МИД Украины назвал главное ожидание от визита Си Цзиньпина в Москву Политика, 15:48
Эксперты рассказали, какие ТЦ Москвы пустуют более чем наполовину Недвижимость, 15:46
МИД назвал условия приостановки участия России в зерновой сделке Политика, 15:39
МВД напомнило об автоматическом продлении водительских прав на три года Общество, 15:31
Путин призвал отправлять грузы по зерновой сделке не в «сытые страны» Политика, 15:28
«Ак Барс» проиграл «Адмиралу» в третьем матче серии плей-офф КХЛ Спорт, 15:28
Зеленый сезон. Какие криптовалюты подорожают сильнее всего Крипто, 15:15
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:13
Казахстан впервые отправил нефть в Баку через Каспийское море Бизнес, 15:13
ООН назвала самые счастливые страны мира Life, 15:12
Путин потребовал от МВД «навести порядок» с выдачей паспортов в Донбассе Политика, 15:05
Митрополит УПЦ прибыл в офис Зеленского из-за выселения монахов из лавры Общество, 14:58
Основатель группы Cream Soda провалился под лед на Волге Политика, 14:53
Почему мы ссоримся из-за политики: объясняет социальный психолог Pro, 14:49
Общество ,  
0 

Индонезия депортировала с Бали 47 иностранцев

Индонезия депортировала с Бали 47 иностранцев, в том числе 13 россиян
Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images
Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images

Индонезия депортировала 47 иностранных туристов, включая 13 россиян, в рамках борьбы с злоупотреблением визами гражданами других государств, которые на острове Бали не отдыхают, а работают, сообщил глава балийского отделения Минюста Ангиата Напитупулу, передает Bloomberg. Он не уточнил, за какой срок депортировали это количество иностранных граждан.

Напитупулу рассказал, что иностранцы, в числе которых оказались россияне, были депортированы за нарушение условий пребывания и неправильное использование вида на жительство. В отношении одного гражданина Украины также запущено судебное разбирательство в связи с использованием поддельного индонезийского удостоверения личности.

Напитупулу подчеркнул, что депортация остается последним средством в борьбе с нарушителями.

РБК направил запрос в посольство России в Индонезии и в Главное иммиграционное управлении Индонезии.

Власти Бали в середине марта запретили туристам арендовать мотоциклы, аргументировав это тем, что иностранцы «бесчинствуют и нарушают» правила. «Туристы должны вести себя как туристы и пользоваться транспортными средствами, предоставленными турагентами. Туристы не должны садиться за руль самостоятельно или управлять мотоциклом без рубашки или шлема», — говорил губернатор Бали Вайян Костер.

В тот же день он объявил о предложении отменить упрощенный порядок выдачи виз для граждан России и Украины, поскольку от местных жителей поступало множество жалоб, что туристы из этих стран приезжают не только отдыхать, но и занимают рабочие места в сфере туризма и развлечений.

Читайте на РБК Pro
Почему россияне скупают недвижимость в ОАЭ
От создания McAfee до смерти в тюрьме: история «миллионера-антивируса»
Не стоило бежать: как «великое увольнение» обернулось великим сожалением
Вернуться в компанию, из которой вы ушли: четыре за и три против

Посол Индонезии в России Хосе Таварес сказал, что власти Индонезии взвешенно оценят идею губернатора. Он подчеркнул, что российских туристов по-прежнему ждут в Индонезии, в том числе и на Бали.

В посольстве России в Индонезии сообщили, что власти страны пока не предпринимают шагов по ужесточению визовых требований к российским туристам и не отменяют выдачу им виз по прибытии.

Сейчас для въезда в Индонезию туристам необходимо оформить электронную визу заранее или по прибытии. Для всех остальных целей документ оформляется через посольства и консульства Индонезии.

Теги
Бали Индонезия депортация новости россияне
Материалы по теме
В посольстве не заметили шагов Индонезии по отмене виз для россиян
Политика
Индонезия начала работу над гарантиями для прямых авиарейсов из России
Политика
На Бали отменили концерт Бориса Гребенщикова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter