Россиянина задержали на Бали за избиение парковщика

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Полиция Бали задержала гражданина России за избиение местного парковщика возле пляжа Келингкинг в районе Нуса-Пенида, сообщает Detik.

По данным издания, парковщик был избит до крови: россиянин четыре раза ударил его в подбородок, разозлившись из-за того, что работник подвинул его мотоцикл, который блокировал дорогу.

Вскоре россиянина задержали, им оказался 25-летний Максим Стерник. Он находился на Бали с июня прошлого года.

В марте иностранным туристам на Бали запретили арендовать транспортные средства из-за участившихся аварий. Власти объяснили, что иностранцы «бесчинствуют и нарушают правила».

В мае глава транспортной службы острова Самси Гунарта уточнил, что туристы все еще могут арендовать и водить мотоциклы на Бали, однако они должны иметь местные водительские права (Surat Izin Mengemudi, SIM). По его словам, если они сядут за руль без прав, их будут ждать «дисциплинарные меры».