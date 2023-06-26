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Россиянина задержали на Бали за избиение парковщика

Полиция Бали задержала гражданина России за избиение местного парковщика
Фото: Agung Parameswara / Getty Images
Фото: Agung Parameswara / Getty Images

Полиция Бали задержала гражданина России за избиение местного парковщика возле пляжа Келингкинг в районе Нуса-Пенида, сообщает Detik.

По данным издания, парковщик был избит до крови: россиянин четыре раза ударил его в подбородок, разозлившись из-за того, что работник подвинул его мотоцикл, который блокировал дорогу.

Вскоре россиянина задержали, им оказался 25-летний Максим Стерник. Он находился на Бали с июня прошлого года.

В марте иностранным туристам на Бали запретили арендовать транспортные средства из-за участившихся аварий. Власти объяснили, что иностранцы «бесчинствуют и нарушают правила».

В мае глава транспортной службы острова Самси Гунарта уточнил, что туристы все еще могут арендовать и водить мотоциклы на Бали, однако они должны иметь местные водительские права (Surat Izin Mengemudi, SIM). По его словам, если они сядут за руль без прав, их будут ждать «дисциплинарные меры».

Теги
Индонезия Бали избиение
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