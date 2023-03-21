На Бали сообщили, что отслеживают в соцсетях визовые нарушения россиян

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 82,37 (+0,91) Инвестиции, 20 мар, 17:26 Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 77,24 (+0,64) Инвестиции, 20 мар, 17:26
Девять признаков, при которых надо бежать от психотерапевта Pro, 16:07
СБУ вынесла обвинения Артемию Лебедеву за репортаж с Запорожской АЭС Политика, 15:58
Овечкин рассказал о поддержке партнеров по «Вашингтону» после смерти отца Спорт, 15:58
Британия пообещала передать Украине снаряды с обедненным ураном Политика, 15:54
Укрупнение как стимул: чего ждать на рынке e-grocery в 2023-м Новая экономика, 15:52
Суд в Италии согласился выдать сына красноярского губернатора США Политика, 15:46
Bild назвал возможные направления украинского контрнаступления Политика, 15:36
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Как упростить рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 15:33
На Бали сообщили, что отслеживают в соцсетях визовые нарушения россиян Политика, 15:32
Рабочие требуют повышения зарплат. Это грозит еще большей инфляцией Pro, 15:31
Венгрия назвала условие для поддержки вступления Украины в НАТО и ЕС Политика, 15:24
Официальная встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина. Видео Политика, 15:23
Объем торгов криптовалютами достиг наивысшего уровня с момента краха FTХ Крипто, 15:23
Госдума одобрила законопроект об обеспечении жильем семей участников СВО Недвижимость, 15:23
Политика ,  
0 

На Бали сообщили, что отслеживают в соцсетях визовые нарушения россиян

Власти Бали заявили о выявлении визовых нарушений россиян через социальные сети
Двух россиян 20 марта депортировали, потому что они оказывали услуги по обучению вождению, не имея разрешения, сообщили в иммиграционном управлении Бали
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Иммиграционная служба Бали (Индонезия) проводит работу по надзору за иностранцами, в том числе за россиянами, через социальные сети, сообщил глава управления Нгурах Рай Сугито, передает Tribun Bali.

Как сообщил Сугито, 20 марта местные власти депортировали четырех иностранцев (их имена не названы), двое из которых — россияне. У граждан России был вид на жительство, но они оказывали услуги по обучению вождению мотоциклом без соответствующего разрешения. Еще двух человек выслали за то, что они превысили сроки разрешенного пребывания в стране.

Глава местного отделения Минюста Индонезии Ангиат Напитупулу сообщил, что помимо патрулирования, в том числе цифрового, большую помощь оказывают местные жители, которые сообщают о предполагаемых нарушениях со стороны иностранцев, пишет издание DetikBali.

20 марта Bloomberg со ссылкой на Напитупулу сообщил о депортации с Бали 47 иностранцев, в том числе 13 россиян, за нарушение условий пребывания и неправомерное использование вида на жительство.

Посольство России в Индонезии подтвердило эту информацию. «Призываем отечественных туристов соблюдать традиции и нормы страны пребывания», — сказали «РИА Новости» в дипломатическом представительстве.

В начале марта на Бали отменили концерт шоумена Михаила Шаца (признан иноагентом). Он сообщил, что иммиграционную службу Индонезии не устроили документы, предоставленные организаторами выступления. «Поэтому пришлось отменить концерт, поехать на многочасовые разбирательства и в итоге покинуть Индонезию», — заявил Шац.

Читайте на РБК Pro
Почему россияне скупают недвижимость в ОАЭ
Уменьшает мозг и сокращает жизнь: почему одиночество опаснее, чем кажется
Лучше не будет: зарубежные банки продолжают закручивать гайки для россиян
Отказ от мяса, спорт ежедневно: как Шварценеггер сохраняет форму в 75 лет

В середине марта на Бали оказался отменен концерт Бориса Гребенщикова (признан иноагентом), запланированный на 23 марта. В последний момент было перенесено на апрель выступление группы Little Big (солист Илья Прусикин признан иностранным агентом).

Отмены выступлений российских артистов происходят на фоне обсуждения инициативы об ужесточении миграционных правил. В середине марта губернатор Бали Ваян Костер предложил отменить упрощенный порядок выдачи виз для граждан России и Украины.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Бали Индонезия нелегальная миграция депортация россияне
Материалы по теме
Индонезия депортировала с Бали 47 иностранцев
Общество
Власти Бали запретили туристам арендовать мотоциклы
Политика
Россия и Иран отменят визы для туристических групп в 2023 году
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter