На Бали сообщили, что отслеживают в соцсетях визовые нарушения россиян

Двух россиян 20 марта депортировали, потому что они оказывали услуги по обучению вождению, не имея разрешения, сообщили в иммиграционном управлении Бали

Фото: Global Look Press

Иммиграционная служба Бали (Индонезия) проводит работу по надзору за иностранцами, в том числе за россиянами, через социальные сети, сообщил глава управления Нгурах Рай Сугито, передает Tribun Bali.

Как сообщил Сугито, 20 марта местные власти депортировали четырех иностранцев (их имена не названы), двое из которых — россияне. У граждан России был вид на жительство, но они оказывали услуги по обучению вождению мотоциклом без соответствующего разрешения. Еще двух человек выслали за то, что они превысили сроки разрешенного пребывания в стране.

Глава местного отделения Минюста Индонезии Ангиат Напитупулу сообщил, что помимо патрулирования, в том числе цифрового, большую помощь оказывают местные жители, которые сообщают о предполагаемых нарушениях со стороны иностранцев, пишет издание DetikBali.

20 марта Bloomberg со ссылкой на Напитупулу сообщил о депортации с Бали 47 иностранцев, в том числе 13 россиян, за нарушение условий пребывания и неправомерное использование вида на жительство.

Посольство России в Индонезии подтвердило эту информацию. «Призываем отечественных туристов соблюдать традиции и нормы страны пребывания», — сказали «РИА Новости» в дипломатическом представительстве.

В начале марта на Бали отменили концерт шоумена Михаила Шаца (признан иноагентом). Он сообщил, что иммиграционную службу Индонезии не устроили документы, предоставленные организаторами выступления. «Поэтому пришлось отменить концерт, поехать на многочасовые разбирательства и в итоге покинуть Индонезию», — заявил Шац.

В середине марта на Бали оказался отменен концерт Бориса Гребенщикова (признан иноагентом), запланированный на 23 марта. В последний момент было перенесено на апрель выступление группы Little Big (солист Илья Прусикин признан иностранным агентом).

Отмены выступлений российских артистов происходят на фоне обсуждения инициативы об ужесточении миграционных правил. В середине марта губернатор Бали Ваян Костер предложил отменить упрощенный порядок выдачи виз для граждан России и Украины.