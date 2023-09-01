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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области сбили беспилотник

Губернатор Гладков: В Белгородской области ПВО сбила беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости
Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

В Белгородском районе российская система ПВО сбила беспилотник самолетного типа, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал Гладков. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.

Это третья атака на российские регионы за утро. О первой сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Город Курчатов, где расположена Курская АЭС, атаковал дрон. Он попал по нежилому зданию и незначительно повредил фасад, пострадавших нет.

Позже силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Москве, сообщал столичный мэр Сергей Собянин. Как уточнили в Минобороны, это был дрон самолетного типа.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. В регионе действует желтый уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. Как подсчитал РБК, с начала военной операции на Украине чаще всего украинские дроны атаковали именно этот регион. В последний раз об атаках в Белгородской области Минобороны сообщало 29 августа. Тогда над регионом сбили два беспилотника. Первый сбили около 21:00 мск, второй — около 23:00. О пострадавших и повреждениях не сообщалось.

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Вячеслав Гладков Белгородская область беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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