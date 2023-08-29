Минобороны: в Белгородской области средствами ПВО уничтожен второй дрон за сутки

Минобороны сообщило о втором сбитом дроне в Белгородской области за сутки

Над Белгородской областью сбили второй украинский беспилотник за сутки, сообщает Минобороны России.

«Около 23.00 мск. пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

До этого пресс-служба Минобороны сообщала об уничтожении украинского дрона средствами ПВО над Белгородской областью в районе 21:00 мск.

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны Украины. 29 августа губернатор Вячеслав Гладков также сообщал об обстреле села Новая Таволжанка. Осколки снаряда повредили фасад жилого дома, в доме выбиты стекла. Пострадавших нет.

