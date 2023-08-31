Пчеловоды помогли канадской полиции отловить миллионы пчел

Фото: Carlos Osorio / Keystone Press Agency / Global Look Press Фото: Carlos Osorio / Keystone Press Agency / Global Look Press Фото: Carlos Osorio / Keystone Press Agency / Global Look Press Фото: Carlos Osorio / Keystone Press Agency / Global Look Press Фото: Carlos Osorio / Keystone Press Agency / Global Look Press

Пчеловоды помогли сотрудникам полиции поймать большую часть из 5 млн пчел, которые вылетели из ульев, упавших из пикапа. Об этом сообщает Би-би-си.

Ульи были закреплены на прицепе ремнями: они ослабли, в результате чего ящики попадали на дорогу, и из ульев вылетели миллионы пчел. Прибывшие на место полицейские позвонили жившему неподалеку пчеловоду Майклу Барберу и попросили его о помощи. Барбер позвал еще несколько своих коллег.

Пчеловод рассказал Би-би-си, что увидел на месте происшествия «сумасшедшее облако пчел», которые были «очень злыми» и «растерянными». По словам Барбера, водителя пикапа, перевозившего ульи, ужалили более 100 раз, он не был одет в защитный костюм. Госпитализация ему не потребовалась.

За несколько часов пчеловоды смогли отловить почти всех пчел. Сотни насекомых не пережили ДТП, еще часть улетели. Пчеловоды оставили на дороге несколько ящиков, чтобы пчелы, которых не удалось поймать, самостоятельно вернулись в ульи. «Мы вернемся позже, чтобы забрать их, как только пчелы вернутся», — сообщил CBC представитель полиции Райан Андерсон.

Полиция поблагодарила пчеловодов за помощь и предъявила водителю пикапа обвинения в двух правонарушениях, в том числе в небезопасной перевозке груза.