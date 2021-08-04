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Общество ,  
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СК начал проверку после гибели миллионов пчел в Красноярском крае

Фото: Siegfried Kramer / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Siegfried Kramer / imagebroker.com / Global Look Press

В Боготольском районе Красноярского края погибли около 20 млн пчел. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, в регионе зафиксирована гибель более 200 пчелиных семей, в каждой из которых в среднем по 100 тыс. пчел. СК проверит, как в районе соблюдаются правила для борьбы с болезнями и вредителями растений.

«В рамках проверки будет дана оценка действиям сельхозпроизводителей на предмет соблюдения регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при обработке растений», — говорится в сообщении.

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Фото:Soeren Stache / ZB / Global Look Press

О массовой гибели пчел в Боготольском районе стало известно еще в июле, сообщал региональный штаб Общероссийского народного фронта (ОНФ). По мнению местных пчеловодов, насекомые могли погибнуть из-за того, что фермерское хозяйство «Дары Малиновки» обрабатывали рапсовые поля сильнодействующими химикатами. Пасечники рассказали, что их не предупреждали о предстоящей обработке растений.

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