Пчелы 465 раз ужалили двоих детей в Башкирии

Удаленные жала пчел (Фото: dbsterlitamak / VK)

В Башкирии два брата попали в больницу после укусов пчел, врачи извлекли из их тел около 465 жал, сообщает пресс-служба детской больницы Стерлитамака во «ВКонтакте».

Это произошло 26 июня в селе Ахмерово Ишимбайского района. Дети отправились на поляну в лесу без родителей, и на них напал рой домашних пчел. Восьмилетний младший мальчик сумел сбежать и добраться до дома, где рассказал, что его старший брат остался в лесу, после чего их отец и дядя пошли на поляну и разогнали пчел.

«В реанимации было удалено около 465 жал с открытых частей тела — конечностей, кистей, стоп, лица, ушей и волосистой части головы. Дети сейчас находятся под наблюдением наших врачей, их состояние улучшается, им ничего не угрожает. Лечение продолжается», — рассказали в больнице.

29 июня в Подмосковье ядовитая змея укусила четырехлетнего ребенка. Это произошло на территории городского округа Домодедово. За два дня до этого аналогичная ситуация случилась с 12-летней школьницей, ее тоже укусила гадюка под Москвой, на территории садового некоммерческого товарищества «Агат» в Талдомском городском округе.