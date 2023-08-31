Бросившую детей в Турции туркомпанию предупредили о запрете деятельности

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Минэкономразвития напомнило туристической фирме «Колибри-Тур МСК» о запрете продавать туры: ведомство направило гендиректору турфирмы Наталье Маркиной письмо, с копией которого ознакомился РБК.

Генпрокуратура 24 августа оштрафовала компанию на 5 млн руб. за незаконную туристическую деятельность.

Минэкономразвития сослалось на информацию с сайта туроператора, где размещено предложение о путевке для детей в «Зимний лагерь Колибри 5 звезд Ultra all inclisive» в турецкой Анталье.

В ведомстве напомнили, что «Колибри-Тур МСК» не состоит в едином реестре туроператоров, а значит, не может продавать путевки. В письме говорится, что продолжение деятельности влечет за собой административную ответственность. Компанию обязали предоставить объяснения до 11:00 31 августа.

В начале августа генконсульство России в Анталье сообщило, что российских школьников выселили из отеля в Турции из-за проблем с оплатой со стороны туроператора.

«Вестник АТОР» писал, что из лагеря в Кемере выселили 68 детей, так как их проживание не оплатили. После этого детей переселили в гостиницу Rios Latte Beach Hotel в Бельдиби, но та уведомила гостей, что номера оплачены только до полудня 5 августа, а после этого срока их вновь выселят.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась тогда в Следственный комитет. По ее словам, детей выселили из-за недобросовестности российского туроператора «Колибри-Тур МСК».

Позднее в Минэке заявили, что сведений о компании нет в едином федеральном реестре туроператоров, и потребовали объяснений. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

В Минэкономразвития сообщили РБК, что ожидают официального ответа от «Колибри-Тур».

В компании «Колибри-Тур» на запрос РБК ответили, что согласны с претензиями Минэкономразвития и собираются направить разъяснения в течение дня.

«Планируется возобновить деятельность после получения лицензии на туроператорскую деятельность», — уточнили в компании.