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Москалькова обратилась в СК из-за выселения детей из отеля в Турции

Омбудсмен Москалькова обратилась в СК из-за выселения детей из отеля в турецкой Анталье
Фото: Matthias Stolt / Chromorange / Global Look Press
Фото: Matthias Stolt / Chromorange / Global Look Press

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет из-за выселения российских детей из отеля в Анталье. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

По словам Москальковой, детей выселили из-за «недобросовестности» российского туроператора «Колибри-Тур МСК». Омбудсмен связалась с главным омбудсменом Турции Шерефом Малкочем, который выразил готовность оказать необходимую помощь россиянам. «Также обратилась в Следственный комитет России о проверке факта недобросовестного предоставления туристических услуг», — написала она.

В Россию из Турции вернутся 68 детей, часть детей по согласованию с родителями продолжат отдых с другим туроператором, добавила Москалькова.

В генконсульстве России в Анталье рассказали «РИА Новости», что российских школьников выселили из отеля в районе Кемер из-за проблем с оплатой со стороны туроператора. В диппредставительстве сказали, что часть детей вернутся в Россию за счет туроператора, но мать одной из школьниц заявила агентству, что родители сами купили билеты. Она добавила, что дети в аэропорту не могут оплатить воду и питание, так как у них с собой российские карты, а туроператор не вернул залог в размере $30.

По данным телеграм-канала Baza, из турецкого отеля выселили 90 детей. Путевка стоила около 70 тыс. руб. 19 июля дети заселились в отель Batont garden rezort, но в ночь с 1 на 2 августа их выгнали, поскольку туроператор не оплатил проживание.

Ассоциация туроператоров России со ссылкой на вожатых детского лагеря и родителей детей сообщила, что школьники проживали в отеле Omorfi Garden Resort, оттуда их выселили в ночь с 2 на 3 августа. Пострадали 68 детей.

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В АТОР выяснили, что отдых детей был организован не через туроператора и не по договору об оказании туристических услуг — родители подписали договоры «на подбор и бронирование билетов и проживания» в отеле в Турции с индивидуальным предпринимателем Маркиной Н.В. Со слов родителей, они не получили маршрутных квитанций на полеты детей в обе стороны и документов, подтверждающих организацию отдыха.

По словам представителя компании «Колибри», с которым связалась редакция «Вестника АТОР», детей переселили в другой отель в связи с близостью пожаров в Кемере. Компания не смогла предоставить какие-либо документы, подтверждающие оплату дальнейшего проживания детей.

В АТОР добавили, что школьников переселили в отель Rios Latte Beach Hotel в Бельдиби, но 5 августа гостей уведомили, что номера оплачены только до 12:00 5 августа и после этого срока всех выселят.

Теги
Татьяна Москалькова Дети Турция Анталья детские лагеря
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