branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 25 августа
EUR ЦБ: 102,47 (+0,23) Инвестиции, 17:33 Курс доллара на 25 августа
USD ЦБ: 94,4 (-0,04) Инвестиции, 17:33
Сальдо предложил Путину способ транспортировки зерна в Турцию Политика, 21:59
Олимпийский чемпион расторг контракт с клубом КХЛ сразу после подписания Спорт, 21:55
Развожаев объяснил учениями «громкие звуки» в Севастополе Политика, 21:52
Курский губернатор сообщил об обстреле двух сел Политика, 21:32
Пушилин доложил Путину о ситуации на флангах в Артемовске Политика, 21:27
Мирра Андреева не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Кливленде Спорт, 21:19
Как расширять свой ИТ-бизнес за счет продаж в облаках РБК и Yandex Cloud, 21:15
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
Россиянина вернули с фронта после гибели братьев в зоне военной операции Политика, 21:11
США назвали «оплату за ущерб Украине» условием разморозки активов России Политика, 21:09
Телеканал узнал о согласии Мохамеда Салаха уехать в Саудовскую Аравию Спорт, 21:07
Росрыболовство усилит контроль после сброса воды с АЭС «Фукусима-1» Политика, 21:02
Турфирму оштрафовали на ₽5 млн после выселения детей из отеля в Турции Общество, 20:54
Насколько влиятельным станет БРИКС после приема в него новых шести стран Политика, 20:48
С видом на Исаакий: почему стоит провести богемные выходные в Петербурге РБК Стиль и МТС Travel, 20:44
Общество ,  
0 

Турфирму оштрафовали на ₽5 млн после выселения детей из отеля в Турции

Прокуратура: виновная в выселении детей из отеля в Кемере турфирма получила штраф ₽5 млн
Фото: Wikimedia Commons
Фото: Wikimedia Commons

Туристическая компания «Колибри-ТУР МСК», которая отправила 90 детей на отдых в турецкий Кемер и не оплатила их проживание, оштрафована на 5 млн руб. Об этом сообщает Генпрокуратура.

«Мировой судья, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.51 КоАП (нарушение законодательства Российской Федерации о туристской деятельности), назначил ООО «Колибри-ТУР МСК» штраф в размере 5 млн руб.», — говорится в сообщении.

В начале августа генконсульство России в Анталье сообщило, что российских школьников выселили из отеля из-за проблем с оплатой со стороны туроператора. Мать одной из учениц рассказала, что дети в аэропорту не могут оплатить воду и питание, поскольку у них с собой были только российские карты, а туроператор не вернул залог в размере $30.

По данным телеканала Baza, путевка стоила около 70 тыс. руб. Дети заселились в отель 19 июля и были выселены в начале августа, поскольку туроператор не оплатил проживание, утверждал канал. По информации Ассоциации туроператоров России, школьники проживали в отеле Omorfi Garden Resort и выселили их оттуда в ночь со 2 на 3 августа.

Следствие установило, что ООО «Колибри-ТУР МСК» «не является туроператором, законными основаниями по реализации комплексных туров не обладает, разрешительной документации на оказание услуг детского отдыха не имеет». Одновременно с этим СК расследует уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Теги
Турция прокуратура Следственный комитет Кемер турфирма штраф Дети
Материалы по теме
Выселенные из отеля в Турции дети вылетели в Россию
Общество
СК возбудил уголовное дело после выселения детей из отеля в Турции
Общество
Роспотребнадзор закрыл детский лагерь в Бурятии после отравления детей
Общество