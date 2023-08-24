Турфирму оштрафовали на ₽5 млн после выселения детей из отеля в Турции

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Туристическая компания «Колибри-ТУР МСК», которая отправила 90 детей на отдых в турецкий Кемер и не оплатила их проживание, оштрафована на 5 млн руб. Об этом сообщает Генпрокуратура.

«Мировой судья, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.51 КоАП (нарушение законодательства Российской Федерации о туристской деятельности), назначил ООО «Колибри-ТУР МСК» штраф в размере 5 млн руб.», — говорится в сообщении.

В начале августа генконсульство России в Анталье сообщило, что российских школьников выселили из отеля из-за проблем с оплатой со стороны туроператора. Мать одной из учениц рассказала, что дети в аэропорту не могут оплатить воду и питание, поскольку у них с собой были только российские карты, а туроператор не вернул залог в размере $30.

По данным телеканала Baza, путевка стоила около 70 тыс. руб. Дети заселились в отель 19 июля и были выселены в начале августа, поскольку туроператор не оплатил проживание, утверждал канал. По информации Ассоциации туроператоров России, школьники проживали в отеле Omorfi Garden Resort и выселили их оттуда в ночь со 2 на 3 августа.

Следствие установило, что ООО «Колибри-ТУР МСК» «не является туроператором, законными основаниями по реализации комплексных туров не обладает, разрешительной документации на оказание услуг детского отдыха не имеет». Одновременно с этим СК расследует уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).