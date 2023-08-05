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Власти усомнились в легальности турфирмы, отправившей детей в Турцию

Минэк усомнился в легальности фирмы «Колибри-Тур МСК», организовавшей отдых детей в Турции
Десятки детей из России выселили из турецкого отеля. СМИ писали, что оператор не оплатил проживание, компания заявила об овербукинге. Минэк отметил, что фирмы нет в реестре туроператоров, и потребовал объяснений до утра 5 августа
Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Минэкономразвития потребовало от туристической фирмы ООО «Колибри-Тур МСК», которая организовала отдых детей в Турции, объяснить, почему сведений о компании нет в едином федеральном реестре туроператоров. Соответствующее письмо ведомство направило гендиректору ООО Наталии Маркиной, его копия есть у РБК.

Минэк сослался на данные СМИ, по которым 68 детей из России выселили из турецкого отеля, а обратных билетов у них нет. Об этом, в частности, писал «Вестник АТОР». По его данным, в ночь на 3 августа детей выселили из отеля Omorfi Garden Resort в Кемере, так как их проживание не оплатили. После этого детей переселили в гостиницу Rios Latte Beach Hotel в Бельдиби, но тот уведомил гостей, что номера оплачены только до полудня 5 августа, а после этого срока их вновь выселят. Издание TourDom пишет, что выселить могут около 100 детей.

Минэкономразвития обратило внимание, что юридическим лицам, которые ведут туроператорскую деятельность, но при этом не включены в единый реестр туроператоров, грозит административная ответственность. Ведомство потребовало от «Колибри-Тур МСК» предоставить объяснения до 10:00 5 августа.

В Минэке сообщили РБК, что поддерживают связь с туристической отраслью, ключевыми игроками рынка и бизнес-объединениями: Российским союзом туриндустрии и Ассоциацией туроператоров, а также генконсульством России в Турции.

Начальник отдела продаж туроператора «Колибри» Дмитрий Мартин ранее сообщил «Интерфаксу», что «никого из лагеря не выселяли», а дети находятся на экскурсии. С его слов, выезд в Москву планировался 9 августа, но его перенесли на 5-е «так как отель не продлевает размещение детей из-за овербукинга».

В ответ на это руководитель комиссии РСТ по детскому отдыху и активному туризму, генеральный директор компании «Диал» Татьяна Иванова сказала, что овербукинг не мог стать причиной выселения, поскольку «турецкие отели и партнеры очень корректны и, если бывает овербукинг, предупреждают заранее». «Тем более выселение детей ночью — это неправомерно, так как расчетный час в 12:00, соответственно выселение может быть только утром», — сказала она (сообщение РСТ есть у РБК).

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По словам Ивановой, организатор лагеря «известен в профессиональных кругах», у него и ранее были проблемы с качеством обслуживания детских групп в Турции. Эксперт отметила, что цены «Колибри» на детский отдых минимум вдвое занижены по сравнению с теми, что предлагают операторы: двухнедельный отдых стоит €1100 -1300 + авиабилет €560-600.

По мнению главы правового комитета РСТ Георгия Мохова, причиной произошедшего стала проблема с контролем за оказанием туристических услуг, в том числе, в сфере детского туризма.

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Елена Сухорукова Елена Сухорукова, Анна Захарова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
туроператор Минэкономразвития Российский союз туриндустрии АТОР Турция Дети
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