СК возбудил уголовное дело после выселения детей из отеля в Турции

СК завел дело о предоставлении небезопасных услуг после выселения детей из отеля в Турции

Следственный комитет возбудил уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности после того, как российских школьников выселили из отеля в Турции из-за проблем с оплатой. Об этом сообщило московское управление ведомства в телеграм-канале.

Дело возбудили по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Виновным в совершении этого преступления может грозить до шести лет лишения свободы.

В начале августа генконсульство России в Анталье сообщило, что российских школьников выселили из отеля из-за проблем с оплатой со стороны туроператора. Мать одной из учениц рассказала, что дети в аэропорту не могут оплатить воду и питание, поскольку у них с собой были только российские карты, а туроператор не вернул залог в размере $30.

Как сообщал телеграм-канал Baza, из турецкого отеля выселили 90 детей. Путевка стоила около 70 тыс. руб. Дети заселились в отель 19 июля и были выселены в начале августа, поскольку туроператор не оплатил проживание, утверждал канал. По информации Ассоциации туроператоров России, школьники проживали в отеле Omorfi Garden Resort и выселили их оттуда в ночь с 2 на 3 августа.

После произошедшего уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет. Детей, по ее словам, выселили из-за недобросовестности российского туроператора «Колибри-Тур МСК».

Следственный комитет начал проверку по этому поводу. В ведомстве пришли к выводу, что с 19 июня по 5 августа сотрудники ООО «Колибри-Тур МСК» и ИП «Маркина Н.В.» заключили с родителями 90 детей в возрасте от 6 до 17 лет из разных регионов России около 30 договоров на оказание услуг по организации детского отдыха на территории Турции.

«Во время поездки, в силу неудовлетворительных условий размещения, низкого качества сервиса принимающей стороны, в ночное время подростки принудительно были выселены из отеля размещения», — говорится в сообщении ведомства.

После этих событий 68 детей вернулись в Россию досрочно, уточнили в Следственном комитете. Сейчас следователи устанавливают, имело ли место хищение средств родителей пострадавших детей.