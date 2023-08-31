Баку обвинил Францию в эскалации конфликта в Нагорном Карабахе

Грузовики с гуманитарной помощью для жителей Нагорного Карабаха (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

МИД Азербайджана вызвал посла Франции Анн Буйон и вручил ей ноту протеста из-за отправки транспортных средств с гуманитарным грузом в Лачинский коридор, сообщило азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

В МИДе назвали эти действия «инструментом кампании лжи и манипуляции со стороны Армении», а также началом эскалации конфликта. Действия французских властей — прямое вмешательство во внутренние дела Азербайджана и посягательство на суверенитет и территориальную целостность страны, добавили в ведомстве.

Накануне мэр Парижа Анн Идальго и другие руководители французских городов отправилась в Ереван, чтобы сопроводить гуманитарный конвой для жителей Нагорного Карабаха. Это произошло после сообщения главы МИД Армении Ваана Костаняна о запрете Баку пропустить через Лачинский коридор 400 т гуманитарного груза.

С декабря 2022 года Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах и Армению, был заблокирован азербайджанской стороной. Ереван после этого предупредил об угрозе гуманитарного кризиса в Карабахе. Баку заявлял, что дорогу перекрыли экоактивисты.

В апреле 2023 года они сообщили, что прекращают свою акцию, но власти Армении утверждали, что коридор так и остался заблокированным. Тогда же в коридоре появился азербайджанский КПП, что Армения сочла «грубым нарушением» договоренностей Москвы, Еревана и Баку, заключенных после окончания конфликта в 2020-м.

Обеспечить свободу передвижения по коридору призывали Россия и Международный суд ООН.