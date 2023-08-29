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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Мэр Парижа решила сопроводить конвой для жителей Нагорного Карабаха

Мэр Парижа будет сопровождать гуманитарный конвой из Еревана в Лачинский коридор
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Конфликт Армении и Азербайджана
Анн Идальго
Анн Идальго (Фото: Kristy Sparow / Getty Images)

Мэр Парижа Анн Идальго 30 августа отправится в Ереван, чтобы сопроводить гуманитарный конвой для жителей Нагорного Карабаха по Лачинскому коридору, сообщает информационное агентство Armenpress.

«Гуманитарную помощь предоставили города Париж, Иль-де-Франс, Овернь-Рона-Альпы, Овернь, Окситания, регион Луары», — говорится в сообщении.

Замглавы МИД Армении Ваан Костанян 27 июля сообщил, что страна направила 400 т гуманитарной помощи в Нагорный Карабах при содействии российских миротворцев, но сам конвой не может въехать в Лачинский коридор из-за отсутствия разрешения со стороны властей Азербайджана. Баку опроверг блокировку коридора.

С декабря 2022 года Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах и Армению, был заблокирован азербайджанской стороной. Ереван после этого предупредил об угрозе гуманитарного кризиса в Карабахе. Баку заявлял, что дорогу перекрыли экоактивисты.

В апреле 2023 года они сообщили, что прекращают свою акцию, но власти Армении утверждали, что коридор так и остался заблокированным. Тогда же появился азербайджанский КПП, но Армения сочла это «грубым нарушением» договоренностей Москвы, Еревана и Баку, заключенных после окончания конфликта в 2020-м.

Россия в июне в очередной раз потребовала от Азербайджана разблокировать движение в Лачинском коридоре. Обеспечить свободу передвижения по коридору призывал также Международный суд ООН.

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Теги
Париж Лачинский коридор Нагорный Карабах
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