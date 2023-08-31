Россия применила право вето на голосовании в Совбезе ООН по санкциям против Мали

Россия применила в ООН право вето на голосовании по санкциям против Мали

Россия использовала право вето в ходе голосования по проекту резолюции о санкциях против Мали в Совете Безопасности ООН. Трансляция заседания шла на сайте всемирной организации.

Проект резолюции подготовили Франция и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), уже введенные санкции предлагалось продлить на год — до 31 августа 2024 года. Все остальные члены Совбеза, кроме Китая, проголосовали «за», китайская сторона воздержалась от голосования.

Санкции против Мали действуют с 2017 года. Они предполагают заморозку активов лиц, которые, по мнению группы экспертов санкционного комитета ООН, препятствуют исполнению мирного соглашения 2015 года. Также таким лицам запрещен въезд на территории государств-членов ООН, включая транзит.

Россия вынесла на голосование на этом же заседании собственный проект резолюции. В нем содержится оговорка, что санкции против Мали вводятся также до 31 августа 2024 года, но на последний срок. Ранее действие санкций ежегодно продлевалось. Российский проект резолюции также не приняли — против него проголосовала Япония, остальные члены Совбеза воздержались.

В 2012 году в Мали разразился вооруженный конфликт. Повстанцы, выступившие против официального правительства, провозгласили независимое «Исламское государство Азавад». В 2013 году в конфликт на территории своей бывшей колонии вмешалась Франция: ее войска провели в Мали операцию «Сервал» и зачистили территорию от исламистов. В 2015 году сепаратисты заключили с правительством Мали мирное соглашение, однако конфликт в стране продолжился.

В августе 2020 года в Мали произошел военный переворот. Военные арестовали президента страны и других руководителей государства. После этого был сформирован Национальный комитет спасения народа во главе с полковником Ассими Гойтой. Временным президентом стал бывший министр обороны Ба Ндао. Затем Гойта сместил его и сам стал главой государства.