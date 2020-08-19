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Политика ,  
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Полковник возглавил комитет мятежников в Мали

Национальный Комитет спасения народа, выступает во время пресс-конференции в лагере Судиата в Кати, Мали
Национальный Комитет спасения народа, выступает во время пресс-конференции в лагере Судиата в Кати, Мали (Фото: Arouna Sissoko / AP)

Полковник Ассими Гоита стал главой национального комитета спасения, который создали мятежники в Мали. Об этом сообщило агентство EFE.

По данным агентства, Гоита был одним из пяти военнослужащих, которые выступили 19 августа по местному телевидению. В эфире они прочитали первую программу мятежных военных. Ранее Гоита был полковником сухопутной армии Мали.

Накануне на военной базе в городе Кати (юго-запад Мали, примерно в 15 км от столицы Бамако) военные подняли мятеж. На следующий день был задержан президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта.

В посольстве сообщили об отсутствии пострадавших среди россиян в Мали
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Фото: John Kalapo / Getty Images

Кроме того, в СМИ писали о задержании нескольких высокопоставленных гражданских и военных руководителей. Издание Financial Afrik сообщило, что среди них есть председатель парламента Мусса Тимбине.

С марта 2019 года ситуация в Мали осложнилась. Тогда Конституционный суд отменил результат выборов на 31 избирательном участке на парламентских выборах. Это дало партии Кейты десять дополнительных мест в органе, она стала крупнейшим блоком.

Помимо этого, в Мали стали появляться сообщения о коррупции и консолидации власти в политических кругах страны на фоне бедности населения.

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В июне и июле в Мали тысячи граждан вышли на акции протеста с требованием отставки президента. Были столкновения демонстрантов с правоохранительными органами, также полиция разгоняла демонстрантов слезоточивым газом.

Теги: Мали, свержение, мятеж
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