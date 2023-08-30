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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области сбили два беспилотника

Губернатор Богомаз сообщил о двух сбитых ПВО беспилотниках в Брянской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

В Брянской области средства ПВО сбили два беспилотника самолетного типа, написал губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Он заявил, что была «пресечена атака украинских террористов». Пострадавших и разрушений нет.

За сутки над Брянской областью сбили уже девять дронов. В ночь на 30 августа два беспилотника попытались атаковать телебашню, после уничтожения летательных аппаратов начался пожар, его быстро потушили. При уничтожении еще одного дрона было повреждено здание местного управления Следственного комитета — там выбило стекла.

Об атаке беспилотников в ночь на 30 августа сообщили власти еще шести регионов России: Севастополя, Пскова, а также Калужской, Рязанской, Орловской и Московской областей. Киев ранее предупреждал об увеличении числа ударов дронов по объектам на российской территории. Москва называет атаки террористическими акциями.

В Брянской области сбили два беспилотника
В Брянской области сбили два беспилотника

Теги
Персоны
Брянская область Александр Богомаз ПВО беспилотники дроны
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
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