Мосгорсуд отказался отменить арест Игоря Гиркина

Мосгорсуд оставил без изменений решение об аресте Игоря Гиркина

Игорь Гиркин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Мосгорсуд отклонил апелляцию на решение о заключении под стражу на время следствия Игоря Гиркина (Стрелкова). Об этом говорится в публикации в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Московский городской суд оставил без изменения постановление Мещанского районного суда города Москвы в отношении Игоря Всеволодовича Гиркина (известного как Игорь Стрелков)», — сообщила пресс-служба.

Он будет находиться под стражей до 18 сентября.

Решение об аресте Гиркина Мещанский суд Москвы вынес 21 июля.

Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса (публичные призывы к экстремизму с использованием интернета). По этой статье Гиркину грозит до пяти лет лишения свободы.

Судья тогда сообщила, что дело возбудили 18 июля. Прокурор в ходатайстве об аресте отметил, что Стрелков проходил службу в оперативном подразделении спецслужбы и обладает навыками конспирации.

2 августа адвокат Гиркина Александр Молохов сообщил, что следствие засекретило расследование этого уголовного дела.

От дальнейших комментариев по делу адвокат отказался, сославшись на данную им подписку о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну.