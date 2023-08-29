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Мосгорсуд отказался отменить арест Игоря Гиркина

Мосгорсуд оставил без изменений решение об аресте Игоря Гиркина
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Игорь Гиркин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Мосгорсуд отклонил апелляцию на решение о заключении под стражу на время следствия Игоря Гиркина (Стрелкова). Об этом говорится в публикации в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Московский городской суд оставил без изменения постановление Мещанского районного суда города Москвы в отношении Игоря Всеволодовича Гиркина (известного как Игорь Стрелков)», — сообщила пресс-служба.

Он будет находиться под стражей до 18 сентября.

Решение об аресте Гиркина Мещанский суд Москвы вынес 21 июля.

Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса (публичные призывы к экстремизму с использованием интернета). По этой статье Гиркину грозит до пяти лет лишения свободы.

Судья тогда сообщила, что дело возбудили 18 июля. Прокурор в ходатайстве об аресте отметил, что Стрелков проходил службу в оперативном подразделении спецслужбы и обладает навыками конспирации.

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2 августа адвокат Гиркина Александр Молохов сообщил, что следствие засекретило расследование этого уголовного дела.

От дальнейших комментариев по делу адвокат отказался, сославшись на данную им подписку о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну.

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