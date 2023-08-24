Япония сообщила о пуске ракеты Северной Кореи

Северная Корея запустила ракету, предположительно, со своим первым разведывательным спутником. Об этом сообщила береговая охрана Японии.

В Японии сработала система оповещения, жителей южной префектуры Окинава призвали укрыться в зданиях, поскольку на землю могли упасть обломки ракеты. Граждан попросили незамедлительно связаться с правоохранительными органами в случае обнаружения неизвестных предметов, которые могут быть частями ракеты.

Запущенная КНДР ракет пролетела над Окинавой в сторону Тихого океана, сообщает NHK cо ссылкой на японское Минобороны. Информации о каком-либо ущербе нет.

Северная Корея 22 августа уведомила Японию о планах запустить спутник в период с 24 по 31 августа, пишет Reuters. Cеверокорейские власти предупредили, что запуск затронет районы над Западно-Корейским (Желтым) морем, Восточно-Китайским морем и Тихим океаном.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что «запуск был бы крайне прискорбным» и призвал Северную Корею отказаться от планов запустить спутник. В правительстве Южной Кореи назвали запуск «явным незаконным актом», нарушающим запрет ООН на использование технологии баллистических ракет.

В мае КНДР уже запускала свой первый разведывательный спутник «Маннигён-1» на ракете-носителе «Чхоллима-1», однако пуск был неудачным: летательный аппарат упал в Желтое море. Аппарат был нацелен на слежку за передвижением армии США.