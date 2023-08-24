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Эксперты оценили опасность для России сливаемой с «Фукусимы» воды

Эксперт Института океанологии Сапожников: вода с «Фукусимы» вряд ли дойдет до РФ
Воду, которую сливают с «Фукусимы», невозможно очистить от изотопа трития, она тяжелее обычной воды и опустится на дно океана. Концентрация вещества будет минимальной и вряд ли повлияет на рыбную ловлю в России, считают эксперты
Фото: Kyodo / Reuters
Фото: Kyodo / Reuters

Прямой опасности для России от сброса воды с атомной электростанции «Фукусима» в Японии нет, так как радиоактивный изотоп тритий, который в ней содержится, тяжелее молекул воды и вскоре опустится на дно океана, считают опрошенные РБК эксперты. Япония начала сброс более миллиона тонн воды, в которой содержится этот элемент, 24 августа.

Тритий является радиоактивной формой водорода, которая входит в состав H2O, пояcнил РБК ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Петра Ширшова РАН, кандидат биологических наук Филипп Сапожников.

«Сами японцы говорят о том, что они не смогли до конца очистить воду, потому что в ней есть тритий и его невозможно вывести из воды. Молекулы этой воды более тяжелые, чем нерадиоактивные (обычные) молекулы воды в море. Они будут «тонуть» относительно обычных молекул воды, не содержащей трития. Когда эту воду станут сливать в море — мы не знаем, единовременно или какими-то объемами с промежутками — так или иначе, пока эта вода будет поступать в Тихий океан, ее будет относить северотихоокеанским течением на восток. Эта вода будет уходить от берегов в восточном направлении и постепенно тонуть, при этом растворяясь в Тихом океане», — рассказал Сапожников.

Затем эта вода будет переноситься придонными течениями, и направление этих придонных течений зависит от того, в каком месте эти объемы затонут. «Дойдет ли она до США? Скорее всего, нет. Дойдет ли до России? Тоже очень маловероятно. Рассеивание по большой акватории, в толще воды, у дна, на поверхности приведет к тому, что общее воздействие этих изотопов существенно снизится», — считает Сапожников.

В марте 2011 года в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 9, после чего на побережье страны обрушилось цунами. Жертвами удара стихии стали около 20 тыс. человек. Цунами также вызвало аварию на АЭС «Фукусима-1», где произошли несколько взрывов и утечка радиации. Станцию после этого отключили, а жителей расположенных поблизости регионов эвакуировали.

В июле этого года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) признало безопасным японский план по сбросу воды в океан. В докладе говорилось, что план соответствует международным стандартам безопасности и окажет «незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду».

Доктор географических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин уверен, что этот процесс для России не опасен. «Там, где «Фукусима», теплое течение Куросио отходит на восток, в центральную часть океана. Туда будут относиться все отходы. Когда были проблемы с «Фукусимой», там тоже были проблемы: довольно много отходов радиоактивных попало в воду, но отходы тоже постепенно ушли в открытый океан, там они растворились в большой массе воды. Концентрация в результате довольно быстро стала минимальной», — пояснил он свою позицию. По его словам, концентрация трития в воде будет в пределах допустимых норм.

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Сапожников отмечает, что в теории вода с тритием может представлять опасность для рыболовного промысла и добычи морепродуктов. «Но мы не знаем, в какой степени, поскольку нам неведома общая концентрация трития в объеме воды, что будет слит в океан. Нам также неизвестно, с какой интенсивностью эту воду будут сливать», — сказал он. Потенциальная опасность для рыболовства и добычи морепродуктов возможна на пространстве северотихоокеанского течения до тех пор, пока вся сливаемая в океан вода, содержащая тритий, не погрузится в пучину и не растворится на существенных просторах Тихого океана, указывает ученый.

«Ни российские, ни китайские эксперты не получили возможности провести анализы содержания в воде радиоактивных элементов непосредственно на объекте, чтобы они могли объективно оценить концентрацию радиоактивных элементов — мы не можем ничего сказать о реальных концентрациях», — пояснил эксперт.

Поэтому, по его словам, имеет смысл провести исследование в открытой акватории по маршруту следования этой воды — оценить концентрацию изотопа, оценить степень растворения и объективно взвесить степень опасности. «На любые вопросы, связанные с явлениями в океане, отвечают практические исследования», — подчеркивает Сапожников.

Сброс воды с тритием АЭС начался утром 24 августа. Общий объем резервуаров, где ее хранили, достигает 1,34 млн т. Сливные работы проводятся в здании сейсмоизоляции внутри АЭС. Рабочие смешивают очищенную воду (полностью очистить ее от радиоактивных элементов невозможно) с морской водой и выливают ее в «яму». Когда «яма» переполняется, вода течет в подводный туннель, ведущий к выходу в километре от берега, и сбрасывается в океан, пояснял телеканал NHK. Первый этап сброса воды будет проходить непрерывно в течение 17 дней. Ожидается, что период сброса всей воды составит около 30 лет.

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Теги
Анастасия Серова Анастасия Серова, Наталья Демченко Наталья Демченко
АЭС Фукусима сброс воды радиация
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