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Рыбопромышленники не увидели рисков в сбросе зараженной воды с «Фукусимы»

Глава ВАРПЭ: рыбопромышленники не увидели рисков в сбросе зараженной воды с «Фукусимы»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сброс воды с радиоактивными элементами с атомной электростанции «Фукусима-1» не грозит негативными последствиями для российских потребителей рыбы. Об этом РБК сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

«Россия не введет промысел в указанных районах, поэтому рисков для российского промысла нет», — сказал Зверев.

Он добавил, что импорт рыбопродукции из Японии незначителен: например, в 2021 году, по данным ФТС России, он составил почти 1409 т, или около 0,25% от общего российского импорта рыбы и морепродуктов.

24 августа японская компания Tokyo Electric Power Co. начала сброс воды с АЭС «Фукусима-1». На станции находится очищенная, но содержащая радиоактивные вещества, такие как тритий, вода. Вода хранится более чем в 1 тыс. резервуаров, общий объем которых 1,34 млн т.

Сливные работы проводятся в здании сейсмоизоляции внутри АЭС. Рабочие смешивают очищенную воду (полностью очистить ее от радиоактивных элементов невозможно) с морской водой и выливают ее в «яму». Когда «яма» переполняется, вода течет в подводный туннель, ведущий к выходу в километре от берега, и сбрасывается в океан, пояснил телеканал NHK.

Первый сброс воды будет проходить непрерывно в течение 17 дней. Ожидается, что период сброса всей воды составит около 30 лет.

Утилизация очищенной воды началась спустя 12 лет после аварии на атомной станции. В марте 2011 года в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 9, после чего на побережье страны обрушилось цунами. Жертвами удара стихии стали около 20 тыс. человек. Цунами вызвало аварию на АЭС «Фукусима-1», где произошли несколько взрывов и утечка радиации. Станцию после этого отключили, а жителей расположенных поблизости регионов эвакуировали.

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