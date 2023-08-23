На Синдееву и Аскерова составили протоколы из-за маркировки иноагента

Наталья Синдеева (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

В Пресненский районный суд Москвы поступило дело против гендиректора «Дождя» (признан СМИ-иноагентом, филиалы телеканала в Латвии и Нидерландах признаны нежелательными организациями в России) и основательницы телеканала Натальи Синдеевой (признана СМИ-иноагентом), следует из картотеки суда. Ее обвиняют в распространении материалов без маркировки «иностранный агент».

Дело завели по ч. 4 ст. 19.34 КоАП России «Нарушение порядка деятельности иностранного агента». Данная статья предусматривает наказание для граждан в виде штрафа в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Ее дело зарегистрировали 22 августа, материалы находятся у судьи, заседание пока не назначено. Другим участником дела выступило управление Роскомнадзора по ЦФО.

По этой же статье завели административное дело против бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова. Материалы его дела передали в Савеловский районный суд. Заседание назначено на 26 сентября.

Минюст России внес Синдееву в реестр иноагентов 28 октября 2022 года. Аскеров попал в список иноагентов позднее — 9 декабря 2022 года. В конце мая прошлого года он был заочно арестован по делу о реабилитации нацизма из-за поста о маршале Георгии Жукове. Аскеров находится за пределами России.

Аскеров в разговоре с РБК назвал ожидаемым включение в реестр. «Даже было обидно, что до сих пор не выдали это звание», — сказал он.