Суд заочно арестовал игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова

Его обвиняют в реабилитации нацизма из-за поста о маршале Георгии Жукове. Сам Аскеров считает, что в посте не было клеветы или реабилитации нацизма. Сейчас он находится за пределами России и не рассматривает возможности вернуться

Ровшан Аскеров (Фото: Что? Где? Когда? / YouTube)

Басманный суд Москвы заочно арестовал игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова, который проходит по уголовному делу о реабилитации нацизма. Запись об избрании меры пресечения содержится в электронной картотеке суда. Ранее Аскеров сообщал, что находится за пределами России.

Дело против Аскерова заведено по ч. 4 ст. 354.1 УК («Реабилитация нацизма, включающая осквернение символов воинской славы России или оскорбление памяти защитников Отечества, совершенная с использованием интернета»). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до пяти лет.

Ровшан Аскеров заявил РБК, что не собирается оспаривать решение Басманного суда и не рассматривает возможности вернуться в Россию.

Дело против Аскерова завели в конце апреля. По версии следствия, он опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит признанной на территории России экстремистской и запрещенной компании Meta) «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова».

В середине апреля Государственный исторический музей (ГИМ) попросил СК проверить высказывания, размещенные в интернете, о маршале. В сообщении музея говорилось, что некий пользователь назвал Жукова «убийцей в погонах» и мародером, а сам музей — «псевдоисторическим». В ГИМ посчитали высказывания дискредитацией учреждения.

Аскеров отвергал обвинения СК в реабилитации нацизма. «Во всех моих словах [в посте] нет ни клеветы, ни заведомой лжи. Как минимум в «Википедии» это все проверяется, и никакой лжи, клеветы там нет, а уж тем более реабилитации нацизма. У них больная фантазия», — пояснил он.

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В мае стало известно, что МВД объявило Аскерова в розыск.