Минюст внес The Bell, Фишмана и Аскерова в реестр иноагентов

Михаил Фишман (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Минюст признал издание The Bell иностранным агентом, следует из реестра ведомства.

В реестр также включены игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров, сотрудник телеканала «Дождь» (включен в реестр иноагентов) Михаил Фишман, философ Рубен Апресян, общественный деятель Ростислав Мурзагулов и «Экологическое Движение 42» из Архангельска.

Они попали в список иноагентов на основании седьмой статьи федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

В реестре Минюста теперь значатся 499 человек, СМИ и организаций.

В апреле Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов основательницу издания The Bell Елизавету Осетинскую и его главного редактора Ирину Малкову, а также публициста Евгения Понасенкова.

РБК обратился за комментариями к Ростиславу Мурзагулову, к главному редактору издания The Bell Ирине Малковой, а также направил запрос в пресс-службу экологического движения «42»

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