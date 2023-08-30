Товарооборот между Россией и Белоруссией в 2023 году вырос почти на 17%
В рамках Союзного государства товарооборот между Россией и Белоруссией за первое полугодие 2023 года увеличился на 16,9%, говорится в пресс-релизе организации, поступившем в РБК.
По словам госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, Москва и Минск расширили сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, нефтехимии и сфере услуг.
Наряду с увеличением товарооборота между двумя странами объем экспорта товаров из Белоруссии вырос за то же время на 37,7%.
Мезенцев также отметил, что Россия и Белоруссия реализуют сейчас 16 совместных проектов в промышленности, а также обсуждаются новые инициативы в авиастроении, производстве оборудования и комплектующих для предприятий автопрома и в производстве техники для сельского хозяйства.
Россия и Белоруссия заключили договор о создании Союзного государства в декабре 1999 года. Соглашение подразумевает создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, а также объединение энергетических, транспортных и таможенных систем обеих стран.
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко 4 ноября 2021 года утвердили 28 союзных программ и подписали соответствующий пакет документов.